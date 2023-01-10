ЗСУ знищили катер росіян в Херсонській області

Сили оборони Таврійського напрямку ліквідували катер та два маломоторних човни з диверсійними групами росіян на Дніпрі в Херсонській області. Про це 10 січня в ефірі 24 каналу повідомив начальник об’єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку полковник Євген Єрін.

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"Відбуваються дії ДРГ противника, в тому числі на плавзасобах поблизу Херсона, на островах плавнях, які противних використовує для прикриття. За останній час нашими силами і були знешкоджені такі плавзасоби — катер і два човни", — сказав Єрін.

Зранку Генштабу ЗСУ повідомили, що кількість уражених катерів та кораблів ворога вже зросло з 16 до 17 одиниць.

Згодом пресслужба Міністерства оборони України уточнила, що в дельті річки Дніпро, в районі острова Білогрудий, сили оборони Таврійського напрямку артилерійськими засобами уразили ворожий катер. Тип катера наразі уточнюється.

Нагадаємо, головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний нещодавно повідомляв, що упродовж 2022 року Сили оборони знищили понад 100 тисяч солдатів РФ, 3 тисячі танків, 6 тисяч бойових броньованих машин, дві тисячі артилерійських систем, 420 систем залпового вогню, близько 300 бойових літаків та 270 гелікоптерів.

За минулий рік українські захисники звільнили 40% окупованих після 24 лютого територій та 28% від усіх окупованих Росією територій. Зокрема, був деокупований Херсон.