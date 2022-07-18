ЗСУ знищили на Харківщині ворожу ДРГ морської піхоти

Розвідувальна група Головного управління розвідки (ГУР) "Кедр" провела спецоперацію в селі Дементіївка Харківської області і виявила великий підрозділ російських загарбників, що розміщувався у зруйнованих будівлях.

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В результаті вогневого ураження група знищила 36 окупантів. Багато загарбників отримали поранення різного ступеню тяжкості, повідомляє ГУР.

Пізніше "Кедр" разом з підрозділами місцевого ТРО і Нацгвардії провів низку бойових зіткнень та змусив ворога відійти з позицій, попри значну чисельну перевагу противника. В результаті операції були здобуті численні трофеї та взято в полон пораненого командира взводу ворожої ДРГ.

Ним виявився уродженець Запорізької області 1989 року народження, Станіслав Трутнєв. Це військовослужбовець 140 загону спеціального призначення боротьби з підводними диверсійними силами та засобами Північного флоту ВМФ РФ.

"Три роки тому був відряджений в угруповання збройних сил РФ в Сирії. Безпосередньо на полі бою йому було надано первинну медичну допомогу, наразі він перебуває в одному з українських медичних закладів", – кажуть в ГУР.

Нагадаємо, нещодавно у ГУР перехопили розмову дружини російського окупанта, яка просить того знайти будь-які можливості, щоб повернутися з війни додому. Радить звернутися до матері, у якої зв’язки в лікарнях, з метою отримати довідку про непридатність до служби.