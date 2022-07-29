ЗСУ знищили один із важливих логістичних вузлів окупантів на Херсонщині

Збройні сили України знищили один із важливих логістичних вузлів російських окупантів у Херсонській області - залізничний вокзал у Брилівці.

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Про це повідомив депутат Херсонської облради Сергій Хлань у Facebook.

"В області знищено один із важливих логістичних вузлів окупанта - залізничний вокзал у Брилівці. Росіяни якраз притягнули туди техніку і боєкомплекти - все згоріло. Дещо навіть не встигли розвантажити", - поінформував Хлань.

За словами місцевих, періодично чутно гучні вибухи та детонацію.

"Ймовірно є потрапляння й у нафтобазу. Багато орків залишилось без рук і ніг", - додав депутат.

Варто зазначити, що 27 липня у селі Чорнянці біля Нової Каховки у Херсонській області стався вибух на складі з боєприпасами російських окупантів.