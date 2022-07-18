ЗСУ знищили півтора взводу окупантів при відході з Сєвєродонецька - Нацгвардія

Збройні сили України при відході з Сєвєродонецька Луганської області знищили півтора взводу російських окупантів. Про це повідомляє прес-служба Національної гвардії України.

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Зазначається, що українські захисники пройшли вночі майже 10 кілометрів, без жодного звуку та в повній темряві.

"За провідників мали прилади нічного бачення та планшети. Без них би просто заблукали. Винесли усі речі, зброю та бойові комплекти. Через річку облаштували переправу та на човнах перепливали річку", - поділилися спогадами Калинівські нацгвардійці.

Водночас, аби ворог не здогадався, українські воїни прикривались вогнем з гранатометів та автоматів. Коли ж окупанти вирішили, що українських бійців вже немає на заводі, спокійно зайшли на територію. Там їх зустріли кулі гвардійських автоматів.

Нагадаємо, 24 червня українські війська вже отримали команду покинути Сєвєродонецьк у Луганській області. Захисники міста відійшли на більш укріплені позиції.

Наразі інфраструктура міста повністю знищена, пошкоджено або зруйновано 90% будинків. Сєвєродонецьк росіяни обстрілюють практично щодня протягом чотирьох місяців.