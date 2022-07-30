ЗСУ знищили російський штурмовик у Донецькій області

Військовослужбовці 25-ї Січеславської повітряно-десантної бригади знищили російський штурмовик Су-25 на Донеччині. Про це повідомляє прес-служба бригади.

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"Черговий ворожий Су-25 "долітався"! Учора, 29 липня, на Донеччині Сечеславські десантники з ПЗРК "Голка" збили броньований штурмовик окупантів!", - сказано в повідомленні.

Нагадаємо, За добу 29 липня Збройні сили України знищили 170 окупантів. Таким чином, з початку вторгнення російська армія втратила 40 670 військовослужбовців.

Також з початку вторгнення 24 лютого станом на ранок 30 липня ЗСУ знищили 1759 російських танків (10 за добу 29 липня), 3995 бойових броньованих машин (8 за 29 липня), 906 артилерійських систем (6 за 29 липня), а також 733 БПЛА оперативно-тактичного рівня (2 за 29 липня).