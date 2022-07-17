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ЗСУ знищили склади окупантів у Алчевську та Лазурному
У тимчасово окупованому Алчевську Луганської області ЗСУ вдарили по російському складу з боєприпасами. Також на базі армії Росії в тимчасово окупованому селі Лазурне на Херсонщині гримлять вибухи, ймовірно, детонує боєкомплект.
Про це повідомляє Управління стратегічних комунікацій ЗСУ.
"Ранок не ранок, без смаженої русні. Тим більше, якщо горить і вибухає черговий "склад із селітрою і гуманітаркою". Цього разу багато вибухів доноситься з боку Лазурного", - йдеться у повідомленні.
Попереднь відомо, що там була база окупантів і після сильного вибуху скоріше за все почалася детонація боєприпасів.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Російські пропагандисти також повідомляють, що ЗСУ випустили дві ракети з РСЗВ HIMARS по нібито "складах міндобрив" в окупованому Алчевську.
"В тимчасово окупованому Алчевську проходить вечірка на "складах селітри і гуманітарки". Там Дядечко Ленд Ліз, Бавовна і Селітра влаштували After Party для орків", - підкреслили в ЗСУ.
Зазначимо, що завдяки американським ракетним системам HIMARS ЗСУ за останні кілька тижнів знищили 30 військових логістичних об'єктів країни-агресора РФ на території України
Нагадаємо, 14 липня, близько 22:00, Збройні сили України атакували штаб та казарми російських окупантів у селищі Нова Маячка Херсонської області.