ЗСУ знищили склади окупантів у Алчевську та Лазурному

У тимчасово окупованому Алчевську Луганської області ЗСУ вдарили по російському складу з боєприпасами. Також на базі армії Росії в тимчасово окупованому селі Лазурне на Херсонщині гримлять вибухи, ймовірно, детонує боєкомплект.

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Про це повідомляє Управління стратегічних комунікацій ЗСУ.

"Ранок не ранок, без смаженої русні. Тим більше, якщо горить і вибухає черговий "склад із селітрою і гуманітаркою". Цього разу багато вибухів доноситься з боку Лазурного", - йдеться у повідомленні.

Попереднь відомо, що там була база окупантів і після сильного вибуху скоріше за все почалася детонація боєприпасів.

Російські пропагандисти також повідомляють, що ЗСУ випустили дві ракети з РСЗВ HIMARS по нібито "складах міндобрив" в окупованому Алчевську.

"В тимчасово окупованому Алчевську проходить вечірка на "складах селітри і гуманітарки". Там Дядечко Ленд Ліз, Бавовна і Селітра влаштували After Party для орків", - підкреслили в ЗСУ.

Зазначимо, що завдяки американським ракетним системам HIMARS ЗСУ за останні кілька тижнів знищили 30 військових логістичних об'єктів країни-агресора РФ на території України

Нагадаємо, 14 липня, близько 22:00, Збройні сили України атакували штаб та казарми російських окупантів у селищі Нова Маячка Херсонської області.