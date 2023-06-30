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ЗСУ знищили штаб та склад росіян у Бердянську (ВІДЕО)

Українські військові. Фото: Генштаб ЗСУ
Українські військові. Фото: Генштаб ЗСУ

Сили оборони України у п'ятницю, 30 червня, знищили штаб та склад паливно-мастильних матеріалів російських окупантів у Бердянську.

Про це повідомили в Управлінні стратегічних комунікацій ЗСУ.

Як зазначається, удар по штабу ворога у передмісті тимчасово окупованого Бердянська Запорізької області українські військові нанесли зранку 30 червня.

Фото 2 — ЗСУ знищили штаб та склад росіян у Бердянську (ВІДЕО)

Зазначимо, зранку 30 червня у Telegram-каналах почали з'являтися повідомлення про серію вибухів у Бердянську.

Пізніше Бердянська міська військова адміністрація повідомила, що у місті пролунало 11 вибухів, "горить і детонує у районі аеропорту".

Нагадаємо, напередодні заступниця міністра оборони України Ганна Маляр повідомила, що ЗСУ перехопили "стратегічну ініціативу" і ведуть наступальні операції на Бахмутському, Мелітопольському та  Бердянському напрямках. Армія РФ підтягує для оборони всі свої резерви.

Автор:
Ніна Комащенко