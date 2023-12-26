ЗСУ знищили в Криму десантний корабель РФ "Новочеркаськ" (ВІДЕО)

У ніч на 26 грудня в місті Феодосія в тимчасово окупованому Криму пролунали вибухи. ЗСУ знищили в порту російський великий десантний корабель "Новочеркаськ", який перевозив ударні дрони.

Як пишуть місцеві ЗМІ, були чутні кілька вибухів у районі порту, після чого у небі з'явилися сліди диму. Також раніше було тимчасово перекрито рух Кримським мостом.

Зазначається, що вибух у Феодосії був такої сили, що в навколишніх будинках вибило вікна.

Пізніше місцеві жителі повідомили, що в порту горить десантний корабель.

Окупаційний глава Криму Сергій Аксьонов підтвердив атаку і заявив, що територію порту оточено. За його словами, детонація нібито припинилася а пожежа локалізована.

У Міноборони РФ визнали, що їхній десантний корабель «пошкоджений». Він нібито відбивав удар авіаційних керованих ракет ЗСУ.

Тим часом окупаційний голова Криму Аксьонов написав, що у Феодосії після атаки загинула людина, ще двоє поранені.

"А флоту на Росії стає все менше! Цього разу услід за флагманом ЧФ РФ – крейсером "Москва", прямує великий десантний корабель "Новочеркаськ". Дякую пілотам Повітряних Сил та усім причетним за філігранну роботу", — прокоментував ліквідацію корабля командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук.

"Близько 02.30 26 грудня тактична авіація Повітряних Сил ЗСУ атакувала крилатими ракетами великий десантний корабель Чорноморського флоту РФ "Новочеркаськ" в районі Феодосії", - повідомила пресслужба Повітряних сил ЗСУ.

Як повідомляють російські ЗМІ, внаслідок вибуху в Феодосії пошкоджено залізничний вокзал

Приміські поїзди з Феодосії до Джанкою з технічних причин вирушать не від кінцевої станції, а зі станції Айвазовська.

В офісі президента вже відреагували на знищення десантного корабдя.

"Чорноморського флоту РФ в Криму не буде. Бо Крим - це Україна", - зауважив голова ОП Андрій Єрмак.

Відповідаючи на запитання, яка обстановка у Феодосії, речниця Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк сказала: "Очевидно феєрична. Я б навіть сказала вибухово-феєрична. Тому що дійсно вибух був потужний, детонація довготривала, пожежа масштабна".

За словами Гуменюк, зараз потрібно дочекатися уточнених даних, оскільки проведена бойова робота - це половина справи. Також вона назвала враження корабля "повністю запакованим різдвяним подарунком".

Про корабель "Новочеркаськ"

"Новочеркаськ" (БДК-46) — великий десантний корабель проекту 775 (775/II) класу Ropucha, що перебував на озброєнні Чорноморського флоту ВМФ Росії.

Це корабель проекту 775, який будувала для СРСР соціалістична Польща з 1975 по 1991 рік з урахуванням можливості проведення операцій в океані.

За підсумками 2014 року був визнаний найкращим кораблем 2 рангу Чорноморського флоту;

Такий же точно український корабель "Костянтин Ольшанський" російські війська захопили в Криму в 2014 році.

Перша спроба атакувати ВДК "Новочеркаськ" була 24 березня 2022 року в порту окупованого Бердянська. Сьогодні корабель окупантів добили.

Тактико-технічні характеристики:

Швидкість: 18 вузлів

Дальність плавання: 6000 миль при 12 вузлах

Екіпаж: 87 осіб.

Розміри:

Водотоннажність: 4080 тонн

Довжина: 112,5 метра

Ширина: 15 метрів

Осадка: 3,7 метра

На борту могли розташовуватися до 500 тонн техніки і вантажів та 225 десантників.

Як повідомляють ЗМІ, "Новочеркаськ" перевозив іранські дрони, якими армія країни-агресора РФ обстрілює Україну.

Удари ЗСУ по кораблям РФ

У результаті нічної операції 10 листопада на території тимчасово окупованого Криму у селищі Чорноморське українськими воїнами було уражено малі десантні кораблі Чорноморського флоту РФ.

4 листопада українські війська завдали успішного удару по російській морській та портовій інфраструктурі, а саме - верфі "Залив" в окупованому Криму та пошкодили корабель "Аскольд".

Також удар, завданий по судноремонтному заводу у Севастополі, надовго вивів з ладу підводний човен "Ростов-на-Дону" та десантний корабель "Мінськ", а російському флоту було завдано суттєвої шкоди.