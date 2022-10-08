ЗСУ знищили вже понад 62 тисячі окупантів, - Генштаб

З початку повномасштабного вторгнення 24 лютого станом на ранок 8 жовтня Збройні сили України знищили вже понад 62 тисячі окупантів. За добу 7 жовтня було ліквідовано 380 російських військових. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

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Також від початку повномасштабного вторгнення станом на 8 жовтня ЗСУ знищили 2472 російських танки(6 за 7 жовтня), 5111 бойових броньованих машин(18 за 7 жовтня), 1459 артилерійських систем(4 за 7 жовтня), 345 бойових броньованих машин(1 за 7 жовтня), 180 засобів ППО(3 за 7 жовтня), 234 гелікоптера (1 за 7 жовтня), 1079 БПЛА оперативно-тактичного рівня(12 за 7 жовтня), а також 3875 одиниць автомобільної техніки(13 за 7 жовтня).

Нагадаємо, в вересні ЗСУ почали контрнаступ для звільнення окупованих територій, та продовжують наступати на позиції російських загарбників.

Так 7 жовтня, українські захисники звільнили село Греківка Красноріченської селищної громади Сватівського району Луганської області.