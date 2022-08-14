ЗСУ знову завдали удару по Антонівському мосту

Вночі, 14 серпня, Збройні сили України нанесли черговий удар по Антонівському мосту, що на тимчасово окупованій частині Херсонської області. Про це в ефірі телемарафону повідомила керівниця об'єднаного координаційного пресцентру оборони "Південь" Наталя Гуменюк.

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"Ми продовжуємо вогневий контроль над транспортними та логістичними артеріями на тимчасово окупованій території, оскільки маємо чіткий намір допомогти окупантам прийняти правильне рішення та направити їх черговий "жест доброї волі" у потрібному нам напрямку", — заявила Гуменюк.

В черговому зведенні командування повідомило, що за Антонівським автомобільним мостом закріплено статус – непроїзний.

Раніше повідомлялося, що Збройні сили України завдали ударів по Антонівському та Каховському мостах в ніч з 7 на 8 серпня. До цього окупанти вже закривали проїзд через Антонівський міст, який у ніч на 27 липня також отримував чергові пошкодження через обстріли з української сторони.

Президент Володимир Зеленський пояснює руйнування українськими військовими автомобільного мосту через Дніпро в селищі Антонівка біля Херсона прагненням позбавити російські окупаційні сили в регіоні будь-яких логістичних можливостей.