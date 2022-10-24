ЗСУ звільнили нові села на Луганщині

Українські війська витіснили ворога з сіл Кармазинівка та М’ясожарівка Коломийчиської громади Сватівського району Луганської області, а також знову відбили село Невське Красноріченської громади та сусіднє село Новосадове Лиманської громади Донецької області.

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Про це свідчить вечірнє зведення Генерального штабу Збройних сил України. Крім того, зазначається, що протягом поточної доби Сили оборони України в Донецькій області відбили атаки ворога в районах населених пунктів Спірне, Соледар, Бахмут, Андріївка, Мар’їнка та Первомайське.

"Загалом за поточну добу окупанти завдали три ракетних та сім авіаційних ударів, здійснили три обстріли з реактивних систем залпового вогню. Ворожих ударів зазнали об’єкти цивільної інфраструктури у Куп’янську Харківської області, Вугледарі та Соледарі Донецької області і місті Миколаєві", - йдеться також у ньому.

Авіація Сил оборони протягом доби завдала 17 ударів. Зокрема, підтверджено ураження 13 районів зосередження озброєння та військової техніки ворога та чотирьох позицій зенітних ракетних комплексів. Крім того, підрозділи протиповітряної оборони на різних напрямках збили два гелікоптери.

Українські ракетні війська і артилерія за поточну добу уразили чотири пункти управління, десять районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, шість складів боєприпасів, зенітний ракетний комплекс, район вогневих позицій артилерії та три інші важливі об’єкти противника.

Нагадаємо також, що окрім смужки малих сіл на західному кордоні Сватівського району, українська армія ще у вересні звільнила селище Білогорівка Лисичанської громади, яке до цього було останнім втраченим та стало першим деокупованим населеним пунктом Луганської області.

Зазначимо при цьому, що ще 23 вересня президент Володимир Зеленський утворив у Луганській області військові адміністрації відразу в 20 громадах, зокрема у Красноріченській та Коломийчиській.