ЗСУ звільнили околиці Бахмута, але в місті росіяни просуваються - Маляр

Протягом останніх кількох днів українським військовим вдалося звільнили від росіян близько 20 квадратних кілометрів в передмісті Бахмута, проте окупанти просуваються містом і вщент знищують його з артилерії.

Про це розповіла заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

Маляр наголошує, що в даній ситуації, ЗСУ роблять все, що в їхніх силах.

"Те, що оборона Бахмута триває стільки місяців та ще й на певних ділянках є просування - це надзусилля наших бійців та високий рівень фаховості командування обороною", - зазначила вона.

Маляр нагадує, що попри ворожу перевагу у кількості людей та озброєнні, завдяки діям наших військових, ще з минулого літа не може реалізувати свої плани на Бахмутському напрямку.

За її словами, ворог стягує до міста підрозділи професійних десантників. Тривають важкі бої з перемінним результатом. Російські війська продовжують атакувати українські позиції та підтягують додаткові сили, аби зламити оборону міста.

14 травня Маляр повідомляла, що протягом дня ЗСУ захопили більше десяти ворожих позицій на півночі та півдні околиць Бахмута, а також зачистили значну площу лісового масиву в районі Іванівського.