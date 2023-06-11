ЗСУ звільнили селище біля Великої Новосілки на Донеччині (ВІДЕО)

Українські військові звільнили селище Благодатне Великоновосілківської громади Донецької області. Про це свідчить повідомлення окремої єгерської бригади імені Олекси Довбуша Сухопутних військ Збройних сил України.

"Славні воїни 68-ї окремої єгерської бригади імені Олекси Довбуша у взаємодії з сусідніми підрозділами Сил оборони України звільнили населений пункт Благодатне. Загарбники опирались до останнього, але не витримали натиску нестримних росомах!" - йдеться у ньому.

Як повідомили військові, під час операції вдалося взяти в полон російських військових. Зазначається, що отримана від них інформація допоможе в подальшій деокупації українських територій. 68-а бригада також опублікувала відео, на якому бійці встановлюють прапор на пошкодженій двоповерховій будівлі.

Зазначимо, що наразі район південніше селища Велика Новосілка є одним з місць активних бойових дій, втім офіційно до цього про звільнення ЗСУ населених пунктів там не повідомлялося. Натомість американський Інститут вивчення війни (ISW) ще 4 червня заявляв про звільнення сусіднього села Нескучне.

Благодатне ж до війни, на початок 2022 року, за офіційною оцінкою Держслужби статистики, мало 491 мешканця (за переписом 2001 року - 674, 1989 - 727). До адмінреформи 2020 року також підпорядковувалося Великоновосілківській селищній раді. Розташоване воно за 6 км на південь від центру Великої Новосілки. До декомунізації в 2016 році називалося Октябр.

Зазначимо, що за минулу добу, за даними Генерального штабу ЗСУ, в Донецькій та Луганській областях відбулося загалом 35 бойових зіткнень. Зокрема, на цьому напрямку російські війська завдали авіаударів в районах Великої Новосілки, а також сіл Пречистівка та Золота Нива, розташованих східніше.