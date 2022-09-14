ЗСУ звільнили село Киселівка біля Херсона - голова облради

Українські військові під час контрнаступу 13 вересня звільнили село Киселівка Чорнобаївської громади Херсонської області. Про це повідомив в ефірі національного телемарафону голова Херсонської облради Олександр Самойленко.

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"Вчора був вже деокупований населений пункт Киселівка, який знаходиться в безпосередній близькості до самого обласного центру. Єдиний населений пункт, який розділяє на сьогоднішній день українську армію і місто Херсон, - це славнозвісна Чорнобаївка. Але я впевнений, що вся Україна знає, що Чорнобаївка - це місце загибелі окупантів", - повідомив голова облради.

Крім цього, за словами Самойленка, 13 вересня було "ювелірне влучання" в місце проживання й концентрації окупантів на Карантинному острові в Херсоні.

"Також є у нас попадання на території міста Нова Каховка і в деяких містах ще - в Голій Пристані та кількох інших. Вони всі супроводжуються детонацією, тому є впевненість в тому, що окупанти втрачають сьогодні можливості для руху, для підкріплення або здійснювати спротив", - сказав він.

Зазначимо, що відстань між околицями Киселівки та Херсона становить лише 13 кілометрів по прямій, між центрами населених пунктів - 20 по прямій та 25 по автомобільній дорозі.

Зазначимо також, що у Генеральному штабі Збройних сил України ввечері в середу повідомили про підтверджене знищення чотирьох реактивних систем залпового вогню "Град" в Херсонській області, що потрапили у зону ураження 12 вересня, але точніших даних не навели.

Нагадаємо, що раніше спікер об'єднаного командування "Південь" повідомила, що майже вся Херсонська область наразі перебуває під вогневим контролем Збройних сил України і контрнаступ в регіоні триває.