ЗСУ звільнили ще два населені пункти на Херсонщині

В результаті успішного контрнаступу на південному напрямку Збройні сили України звільнили від окупантів Андріївку та Лозове Херсонської області. Про це в Facebook повідомило ОК "Південь".

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В ході контрнаступу ЗСУ задіяли літаки штурмової авіації, бомбардувальники та гелікоптери, нанісши чотири удари по ворогу. Повітряні сили нанесли чотири удари по опорних пунктах росіян в районі Андріївки, Білогірки і Благодатного.

"Таким чином, Андріївку звільнен від російських окупаційних військ. Як і Лозове, де наші війська кількома днями раніше надійно закріпили свої позиції", - розповіли в ОК.

Крім того, ракетно-артилерійські підроздіи продовжують підтримувати вогневий контроль основних транспортних артерій тимчасово окупованих територій Херсонщини. За останню добу, 26 липня, виконано 300 вогневих завдань.

За підтвердженими даними, за 24 години ЗСУ ліквідували на південному напряму 89 оккупантів, танк Т-62, самохідну гаубицу "Мста-С" та "Мста-Б", мінометний комплекс "Сані", 2 одиниці броньованої та 06 – автомобільної техніки, а в Білогірці знищено склад ворожих боєприпасів.

Нагадаємо, нещодавно військові 60-ї окремої піхотної бригади ОК "Каховка" Сухопутних військ ЗСУ звільнили село Іванівка на Херсонщині. До цього захисники з тієї ж 60-ї окремої піхотної бригади внаслідок успішного контрнаступу на Херсонщині звільнили селище Потьомкіне.