ЗСУ звільнили від окупантів ще один населений пункт (ВІДЕО)

Під час успішних контрнаступних дій 10 червня українським військовим вдалося звільнити ще один населений пункт в Донецькій області. Йдеться про село Нескучне Великоновосілківської селищної громади Волноваського району.

Про це повідомляє 7-й окремий батальйон "АРЕЙ" Української Добровольчої Армії у Facebook.

"129-а оБр сил Територіальної Оборони ЗСУ під командуванням майора Грищука Олександра , друга "МАКЕДОНЦЯ" звільнила село Нескучне Великоновосілківської селищної громади Волноваського району Донецької області", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо. це вже другий населений пункт який вдалося звільнити ЗСУ за останні дні. Сьогодні вранці стало відомо, що українські військові звільнили селище Благодатне Великоновосілківської громади Донецької області.

Як повідомили військові, під час операції вдалося взяти в полон російських військових. Зазначається, що отримана від них інформація допоможе в подальшій деокупації українських територій.