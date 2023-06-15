ЗСУ звільняють території на східному і південному напрямках – Міноборони

Від початку контранступу, за минулі півтора тижні українські війська на східному напрямку просунулися більш ніж на 3 кілометра.

Про це на брифінгу в Military Media Center повідомила заступниця Міністра оборони України Ганна Маляр.

За її словами, на південному напрямку ситуація теж досить схожа. Там ЗСУ поступово, але досить впевнено просуваються вперед.

Маляр наголосила, що на Півдні російські загарбники чинять потужний опір. Сили оборони стикаються із суцільним мінуванням полів, їх атакують з використанням дронів-камікадзе та інтенсивно обстрілюють.

На Бахмутському напрямку ворог також підтягує резерви і всіма силами намагається не допустити просування українських військових.

"Разом з тим, Сили оборони України не дають ворогу реалізувати його плани, ворог не може просуватись і не може там ефективно стримувати ЗСУ", - резюмувала вона.

Окрім цього, Об'єднаний прес-центр Сил оборони таврійського напрямку повідомляє, що українські військові просуваються і на Таврійському напрямі.

Згідно з повідомленням, в районі Вугледара Донецької області ЗСУ вдалося наблизитися до позицій окупантів ще на 1 км. Українські захисники рухаються вперед в умовах важких боїв.

На таврійському напрямку сили оборони роблять все мождиве, щоб вибивати ворога із позиції. Наші воїни системно знищують російську живу силу та їх техніку. За останню добу втрати ворога вбитими та пораненими склали більше чотирьох рот, знищено та пошкоджено 59 одиниць озброєння та військової техніки.

Додамо, що у Міністерстві оборони заявляють, що українська армія під час наступу в Донецькій та Запорізькій областях несе в рази менші втрати порівняно з окупантами.