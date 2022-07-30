ЗСУ уразили вогнем розвідгрупу росіян, яка діяла поблизу Верхньокам’янського

За останній місяць просування армії країни-агресора РФ втратило стрімкість. Протягом усього липня окупанти лише намагаються штурмувати Донеччину.

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Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

"Раніше окупантам вдавалося проводити масовані наступи через значну перевагу в артилерії. Зараз міжнародної підтримки у вигляді HIMARS ще недостатньо для нашого контрнаступу, однак через знешкодження складів із боєприпасами ворогу стало набагато важче поповнювати запаси зброї та маневрувати", - зазначив Гайдай.

Він підкреслив, що за останній місяць просування росіян втратило стрімкість. Протягом усього липня окупанти лише намагаються штурмувати Донеччину.

"Одну із таких спроб зупинено учора під Верхньокам’янським. Наші бійці своєчасно виявили розвідгрупу, завдали їй вогневого ураження і змусили відступити", - повідомив Гайдай.

За його словами, відійшов ворог і ще на п’ятьох напрямках, звідки робив спроби прорвати оборону українців.

Втім, росіяни продовжують нищити населені пункти ствольною та реактивною артилерією.

"Так, протягом 29 липня ними на цій ділянці фронту було випущено сім ракет, проведено сім артилерійських атак, одну танкову, застосовані міномети", - зазначив голова Луганської ОВА.

Він підкреслив, що ворог продовжує користуватися перевагою в авіації, здійснивши удари ще щонайменше по шести населених пунктах.

Зазначимо, аби закріпитися на Луганщині, росіяни із жорстокістю спалюють населені пункти. Розбиваючи одразу по декілька вулиць, окупанти покращують своє тактичне положення для наступу на міста Донеччини.