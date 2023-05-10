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Журналіст AFP загинув в Донецькій області
Поблизу Часового Яру Донецької області внаслідок російської вогневої атаки загинув відеожурналіст французької інформаційної агенції AFP Арман Солдін.
Про це AFP повідомляє в Twitter.
Окупанти відкрили вогонь з БМ-21 "Град", під який потрапила команда AFP, коли перебувала з групою українських військових. 32-річний Солдін загинув, коли ракета влучила неподалік від місця, де він лежав. Решта команди не постраждала.
"Все агентство спустошене втратою Армана. Його смерть є жахливим нагадуванням про ризики та небезпеки, з якими щодня стикаються журналісти, висвітлюючи конфлікт в Україні", — сказав голова AFP Фабріс Фріс.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Солдін був громадянином Франції. Він почав працювати на AFP як стажер у римському бюро в 2015 році, а потім перевівся до Лондона. Він увійшов до першої групи журналістів AFP, яку відправили в Україну після початку російського вторгнення 24 лютого 2022 року, і прибув наступного дня.
За даними Національної спілки журналістів України, Солдін став 59-м представником медіа, який загинув з часу повномасштабного вторгнення, та 14-м журналістом, якого вбили росіяни під час виконання професійних обов’язків.
Всеукраїнський гуманістичний рух UAnimals розповів чуттєву історію про журналіста. З'ясувалося, що напередодні команда Солдіна врятувала їжака з траншеї.
"Знайшли їжака ледь живим, напоїли й віднесли в безпечне місце. Вони погодували тварину і дали їй відновитися кілька днів, перш ніж випустити на волю", - згадують в UAnimals.
Нагадаємо, що нещодавно у Херсоні через російський обстріл району Антонівського моста загинув український продюсер італійського видання La Repubblica Богдан Бітік.