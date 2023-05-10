Журналіст AFP загинув в Донецькій області

Поблизу Часового Яру Донецької області внаслідок російської вогневої атаки загинув відеожурналіст французької інформаційної агенції AFP Арман Солдін.

Про це AFP повідомляє в Twitter.

"His death is a terrible reminder of the risks and dangers faced by journalists every day covering the conflict in Ukraine."



-- @AFP chairman Fabrice Fries, on the death of Arman Soldin



Full story: https://t.co/SoRzQQo11C pic.twitter.com/UIHGgYmLY0 — AFP News Agency (@AFP) May 9, 2023

Окупанти відкрили вогонь з БМ-21 "Град", під який потрапила команда AFP, коли перебувала з групою українських військових. 32-річний Солдін загинув, коли ракета влучила неподалік від місця, де він лежав. Решта команди не постраждала.

"Все агентство спустошене втратою Армана. Його смерть є жахливим нагадуванням про ризики та небезпеки, з якими щодня стикаються журналісти, висвітлюючи конфлікт в Україні", — сказав голова AFP Фабріс Фріс.

Солдін був громадянином Франції. Він почав працювати на AFP як стажер у римському бюро в 2015 році, а потім перевівся до Лондона. Він увійшов до першої групи журналістів AFP, яку відправили в Україну після початку російського вторгнення 24 лютого 2022 року, і прибув наступного дня.

We are devastated to learn of the death of AFP video journalist Arman Soldin in eastern Ukraine today.



All of our thoughts go out to his family and loved ones. pic.twitter.com/T2y449o1Ry — AFP News Agency (@AFP) May 9, 2023

За даними Національної спілки журналістів України, Солдін став 59-м представником медіа, який загинув з часу повномасштабного вторгнення, та 14-м журналістом, якого вбили росіяни під час виконання професійних обов’язків.

Всеукраїнський гуманістичний рух UAnimals розповів чуттєву історію про журналіста. З'ясувалося, що напередодні команда Солдіна врятувала їжака з траншеї.

"Знайшли їжака ледь живим, напоїли й віднесли в безпечне місце. Вони погодували тварину і дали їй відновитися кілька днів, перш ніж випустити на волю", - згадують в UAnimals.

Friends, I have no words😭

A wonderful journalist and a very kind person, @ArmanSoldin, has been killed today 💔Praying for his soul. Deepest condolences to his friends and family.

🇷🇺 has taken too many people’s and animals’ lives already… https://t.co/jMAotFu4xh — UAnimals.ENG 🇺🇦 (@UAnimalsENG) May 9, 2023

Нагадаємо, що нещодавно у Херсоні через російський обстріл району Антонівського моста загинув український продюсер італійського видання La Repubblica Богдан Бітік.