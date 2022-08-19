У Запоріжжі пролунали вибухи: що відомо

Жителі Запоріжжя вдень 19 серпня чули звуки вибухів, в цей момент в регіоні була оголошена повітряна тривога.

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Очільник Запорізької ОВА Олександр Старух повідомив, що мешканці обласного центру чули результат роботи сил протиповітряної оборони Збройних сил України.

"Подробиці будуть уточнені. Жертв немає. Зберігаємо спокій та дотримуємось правил повітряної тривоги", — звернувся Старух до містян.

Раніше, в липні, також повідомлялося, що в Запоріжжі було чутно серію вибухів. Тоді російські військові відкрили вогонь з реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) по деякім населеним пунктам на лінії зіткнення в Запорізькій області.

Окрім обстрілів населених пунктів, на Запоріжжі окупанти почали підпалювати пшеничні поля, щоб підірвати продовольчу безпеку України.