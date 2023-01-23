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З'явився перший депутат, готовий взяти Коболєва на поруки
Народний депутат (фракція "Голос") Ярослав Железняк заявив про готовність взяти на поруки колишнього голову НАК "Нафтогаз України" Андрія Коболєва, про що сам Железняк написав на своєму каналі в Telegram.
"Готовий взяти на особисту поруку Андрія Коболєва. Людину, у порядності та репутації якої у мене немає жодного сумніву. Сподіваюсь, що скоро ця ситуація отримає гідне закінчення", – написав Железняк.
І це при тому, що минулого тижня антикорупційні органи повідомили про підозру Коболєву у зловживанні службовим становищем під час забезпечення собі за перемогу компанії у Стокгольмському арбітражі з російським "Газпромом" виплати премій на 229 млн грн.
На думку слідства, ця сума суттєво перевищує нормативно визначені розміри таких виплат (37,48 млн грн). У 2018-2019 роках Стокгольмський арбітраж за результатами двох спорів між компаніями на постачання і транзит газу ухвалив рішення, відповідно до яких "Газпром" мав доплатити НАК $2,56 млрд.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Водночас арбітраж повністю відхилив вимоги "Газпрому" до "Нафтогазу" за умовою "бери чи плати" за період 2012-2017 років у розмірі $56 млрд.
Вищий антикорупційний суд 19 січня розпочав засідання щодо обрання запобіжного заходу Коболєву. Прокурор просить застосувати до підсудного запобіжний захід у вигляді тримання під вартою або встановлення застави у 365 млн грн.