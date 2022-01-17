АМКУ начал проверять "Карпатсмолы" из-за жалоб отечественных производителей ДСП и мебели

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) начал расследовать деятельность ООО "Карпатсмолы" на предмет соблюдения требований законодательства при реализации карбамидоформальдегидного концентрата (КФК) в 2021 году.

Как сообщает в Facebook пресс-служба АМКУ, основным производителем КФК в Украине является общество с ограниченной ответственностью "Карпатсмолы".

По информации ведомства, основными конкурентами ООО "Карпатсмолы" на рынке КФК являются импортеры с предложением иностранного производства.

В апреле 2019 года КФК был внесен в перечень товаров, запрещенных к ввозу на таможенную территорию Украины, производство которых находится в Российской Федерации.

В конце 2021 года импортеры из Республики Беларусь сообщили потребителям КФК о прекращении поставок.

В связи с этими событиями в АМКУ начали поступать письма отечественных производителей древесностружечных плит (ДСП) и мебели по поводу критической ситуации на рынке КФК и поведения "Карпатсмол" в плане объемов поставок товара и его ценовой политики.

Представители предприятий сообщили, что на рынке наблюдается нехватка КФК, что грозит остановкой крупных производителей, в частности, ДСП и мебели, являющейся продукцией с добавленной стоимостью.

Комитет по собственной инициативе приступил к расследованию действий ООО "Карпатсмолы" на предмет соблюдения законодательства о защите экономической конкуренции во время реализации КФК в 2021 году.

Карбамидоформальдегидный концентрат (КФК) используется в основном в деревообрабатывающей промышленности для выпуска древесностружечных плит разного назначения: ДСП, ДВП, МДФ, ХДФ, OSB, фанеры и других продуктов мебельной отрасли.

Напомним, в апреле 2017 года Межведомственная комиссия Украины по международной торговле по поручению Министерства экономического развития и торговли Украины начала антидемпинговое расследование относительно импорта в Украину карбамидоформальдегидного концентрата происхождением из РФ.

Ранее сообщалось, что начиная с 2015 года в Украине ведется борьба за развитие местной деревообрабатывающей промышленности.