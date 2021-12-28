"Антонов" представил первый военно-транспортный самолет Ан-178 (ФОТО)

Государственное предприятие "Антонов", входящее в состав концерна "Укроборонпром", продемонстрировало первый военно-транспортный самолет Ан-178-100Р.

Как говорится в сообщении "Укроборонпрома", данное воздушное судно, получившее №001, будет предназначено для проведения летных сертификационных испытаний.

В целом военно-транспортный Ан-178 может использоваться для перевозки личного состава, доставки вооружения и легкой военной техники посадочным и парашютным способами, а также для транспортировки грузов.

В программе создания Ан-178-100Р участвуют более 30 украинских предприятий, освоивших изготовление 177 комплектующих изделий для него.

В частности, "Антонов", научно-технический комплекс "Экран", Харьковский машиностроительный завод ФЭД и Харьковское агрегатное конструкторское бюро разработали и внедрили современную систему электронного управления самолетом и систему управления механизацией крыла, а Южный машиностроительный завод наладил выпуск основных стоек шасси. В оборудовании самолета задействованы также иностранные поставщики из стран Европы, США и Канады.

В мероприятиях по случаю завершения строительства и передачи на испытания этого самолета приняли участие министр обороны Алексей Резников, командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук, заместитель главнокомандующего ВСУ Евгений Мойсюк, первый замминистра стратегических отраслей промышленности Денис Шарапов, гендиректор "Укроборонпрома" Юрий Гусев, глава профильного комитета Верховной Рады Александр Завитневич.

"Завтра будет ровно год, как в этом цехе мы собрались для того, чтобы при поддержке и непосредственном участии президента подписать исторический контракт, запускающий в небо новые самолеты для нашей армии. Сегодня мы видим первые плоды этого контракта — самолеты, которые в ближайшее время взлетят в небо и будут служить нашим Вооруженным силам", — отметил Гусев.

В свою очередь Олещук напомнил, что армия в течение 30 лет ждала первого самолета украинского производства, однако для его освоения и качественного обслуживания придется еще подготовить летный состав и специалистов инженерно-авиационной службы.

Напомним, что 29 декабря 2020 года Министерство обороны и "Антонов" договорились о сотрудничестве в строительстве самолетов для нужд ВСУ. На первом этапе речь идет о трех новых Ан-178.

Отметим также, что 14 декабря уже нынешнего года Министерство инфраструктуры и "Укроборонпром" подписали меморандум, согласно которому новая государственная авиакомпания "Украинские национальные авиалинии" закажет у ГП "Антонов" пять пассажирских самолетов.