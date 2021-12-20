Аукцион по приватизации ОГХК в третий раз сорвался — Фонд госимущества

Аукцион по приватизации АО "Объединенная горно-химическая компания" (ОГХК), запланированный на 20 декабря 2021 года, не состоялся.

Как сообщает пресс-служба Фонда госимущества Украины (ФГИУ), аукцион признан несостоявшимся из-за несоответствия одной из заявок требованиям законодательства.

Всего на участие в аукционе, по данным ФГИУ, было подано две заявки.

"Из-за несоответствия требованиям закона "О приватизации государственного и коммунального имущества" заявки одного из двух претендентов на участие в аукционе, торги не могут быть проведены при наличии только одного участника", — говорится в сообщении.

В Фонде госимущества добавили, что дата проведения аукциона ОГХК будет определена отдельно.

Стоит отметить, что это была уже третья попытка продать ОГХК с августа этого года. Первые торги должны были состояться 31 августа.

Дата предыдущего приватизационного дня была назначена на 29 октября 2021 года.

АО "Объединенная горно-химическая компания" является одним из крупнейших в мире производителей титанового сырья. В ее состав входят Иршанский горно-обогатительный и Вольногорский горно-металлургический комбинаты.

ОГХК — первый объект программы большой приватизации Фонда государственного имущества.

Ранее сообщалось, что цена при приватизации АО "Объединенная горно-химическая компания" поднимется значительно выше стартовых 3,7 млрд грн.