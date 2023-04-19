Авіапідприємство Сомхішвілі ТАМ Management співпрацює з Укроборонпромом - Форбс

Авіапідприємство Томаза Сомхішвілі ТАМ Management співпрацює з Укроборонпромом. Про це стало відомо з публікації журналу Форбс Грузія.

«Якби люди вникли в подробиці підприємства «ТАМ Менеджмент», де створено 300 робочих місць, то побачили б, що ремонтно-профілактичні роботи проводяться в партнерстві з українцями» - зазначив Сомхішвілі.

За словами Сомхішвілі, компанія «ТАМ Менеджмент» конкурує за ринки Африки та Близького Сходу з білорусько-російським дуетом. А ремонтні роботи проводяться за допомогою українських фірм, серед яких ДП СЗТФ «Прогрес», ДП «Одеський авіаційний завод», ТОВ «РАДІОНІКС», ТОВ «ФЕД», АТ «Мотор Січ», ТОВ «Соти», ПП «УКРАВІАСЕРВІС» та ДП «Укрспецекспорт» (входить до холдингу «Укроборонпром»), а також їх дипломовані спеціалісти.

2007 року компанія Сомхішвілі «Київ-Термінал» перемогла у конкурсі на кращий інвестиційний проект з реконструкції Харківської площі у Києві. План реконструкції Харківської площі передбачав появу нової транспортної розв'язки, яка повністю вирішувала її пропускну спроможність. За її побудову відповідала міська влада, Київавтодор та Київський метрополітен, і інвестор сплатив місту 14 млн доларів для її фінансування. Інвестор планував побудувати офісно-готельний центр, торговельні приміщення, паркінг на 500 авто та автовокзал і був готовий залучити для цього 165 млн доларів. Але КМДА не виконала свої зобов’язання, скасувала реконструкцію Харківської площі та відмовилась від компенсації інвестору збитків.

У 2013 році міська влада припинила проект, визнала, що інвестор поніс витрати та збитки, та взяла на себе зобов’язання їх відшкодувати. Але згодом міська влада продовжувала порушувати свої зобов’язання і відмовилася відшкодовувати встановлені збитки.

Судова суперечка триває дотепер. У 2021 році судові слухання відвідував представник посольства Великобританії в Україні. КМДА відмовляється від мирової угоди з інвестором. 25 квітня 2023 року має відбутися судове засідання у цій справі.

Тамаз Сомхішвілі – громадянин Великобританії, засновник бізнес-групи «ТС Холдинг», яка об’єднує понад десяток грузинських компаній. Сомхішвілі отримав громадянство Великобританії у 2007-му році, у зв’язку з чим з 2008 р. він призупинив, а з 2009 р. повністю припинив бізнес у Росії, де був співзасновником кількох компаній.

Минулого тижня стало відомо про висновок Центру контент-аналізу щодо звинувачень, які лунали на адресу Сомхішвілі від кількох українських блогерів. На думку експертів Центру, кампанія проти Сомхішвілі мала ознаки умисно дискредитації.