Частка українських виробників у закупівлях Міноборони досягла 80%

За перше півріччя 2024 року українські виробники зайняли провідне місце у контрактах закупівельних агенцій Міністерства оборони України. Згідно з офіційними даними, частка вітчизняних підприємств у загальному обсязі контрактування "Державного оператора тилу" сягнула 80%.

Про це повідомляє Міністерство оборони.

Вітчизняні підприємства також переважають у контрактуванні іншої закупівельної агенції Міноборони – "Агенції оборонних закупівель", де їх частка становить 70%.

Заступник міністра оборони України Дмитро Кліменков підкреслив пріоритетність співпраці з українськими виробниками.

"Співпраця з вітчизняними підприємствами дозволяє забезпечити стабільне постачання якісної продукції, швидко реагувати на зміни у потребі оборонного сектору та сприяти розвитку економіки України", - сказав Кліменков.

Кліменков також наголосив на важливості максимального використання власних ресурсів і потенціалу в умовах зовнішньої агресії для забезпечення незалежності та безпеки країни.

У Міноборони плануватимуть закупівлі на рік вперед

В березні у Міністерстві оборони створили новий структурний підрозділ – Департамент планування тилового забезпечення. Він формуватиме обсяги необхідних для закупівлі товарів та послуг: продовольство, речове майно, пально-мастильні матеріали, а також технічні засоби тилу.

Спеціалісти департаменту досліджуватимуть ринок, моніторитимуть ціни та визначатимуть орієнтовну вартість. Безпосередньо закупівлі реалізовуватиме "Державний оператор тилу".

Задача нового підрозділу - звести до мінімуму нагальну потребу – коли Міноборони потрібно терміново щось закупити для ЗСУ. Раніше такий підхід впливав і на якість, і на ціну товару. Тому новостворений Департамент має частково вирішити це питання.

Закупівельні агенції МО отримали доступ до коштів UNITED24

Уряд дозволив перераховувати кошти зі спеціального рахунку на підтримку Збройних Сил України, що формується із добровільних внесків на платформі UNITED24, державним закупівельним агенціям Міністерства оборони.

Відтепер за погодженням з Міноборони кошти із зазначеного рахунку можуть перераховуватись на підприємства "Агенція оборонних закупівель" та "Державний оператор тилу" для здійснення закупівель на потреби української армії.

Обом держпідприємствам Міноборони дозволено використовувати надходження на рахунки UNITED24.