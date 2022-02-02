Для Украины наступил удачный момент для переговоров с США по отмене пошлин на сталь — эксперты

Украина находится в фокусе внимания ведущих стран мира, главным образом США, что создает дополнительные возможности не только в сфере безопасности, но и в сфере экономики.

В частности, президент Владимир Зеленский и Кабинет министров во главе с Денисом Шмыгалем могут начать переговоры об отмене 25% пошлины на украинскую металлопродукцию при импорте на рынок США, считают опрошенные Uaprom.info эксперты.

Возвращение на рынок США позволит украинским металлургам заработать дополнительные несколько сотен миллионов долларов в год, считает директор "Укрпромвнешэкспертизы" Владимир Власюк. Введенная в 2018 году "пошлина Трампа" оказала негативное влияние главным образом на поставки металлопроката из Украины. Если в 2016 году они были на уровне 150 тысяч тонн ($65 млн), то в 2021 году сократились до 17 тысяч тонн ($32 млн).

"Не факт, что мы вернемся к прежним показателям. Но объем выручки от поставок металлопроката можно нарастить примерно в 10 раз. То есть в случае отмены пошлин можно заработать на рынке США до $300 млн. А это уже серьезная сумма", – приводится комментарий эксперта в статье Uaprom.info "Американский шанс украинских металлургов".

Как считает Власюк, такая перспектива стоит дипломатических усилий украинской власти.

Благодаря всеобщему вниманию к событиям в Украине у страны появилось окно возможностей, которым необходимо воспользоваться, добавил директор CMD Ukraine Игорь Гужва: "Такие возможности бывают крайне редко. Когда была Оранжевая революция, у нас было 5 минут в мире, когда были события 2013-2014 года, все также говорили об Украине и готовы были помогать. И сейчас такая же ситуация".

Сегодня, учитывая ситуацию вокруг Украины, власти в США готовы к нестандартным решениям, говорит Власюк. Поэтому задача руководства страны поднимать не только точечные вопросы о пошлинах, но и в целом об экономической помощи со стороны партнеров на самом высоком уровне.

"Необходимо, чтобы украинская сторона сформировала пакет мер, которые способствовали бы экономическому развитию страны. И с этим пакетом нужно выйти на переговорный процесс", — объяснил он.

Одна из возможностей для Украины – встроиться в новые цепи создания добавленной стоимости, которые сейчас формируются при участии США, считает Василий Юрчишин, директор экономических программ Центра Разумкова. В частности, он упомянул инфраструктурный план Байдена на $1 трлн.

"Это строительство, это мосты, это дороги, для которых потребуется много металла. Раньше его импортировали из Китая, но в условиях торговой войны и повышения пошлин здесь появляется возможность и для третьих стран войти в этот рынок", – сказал Юрчишин. Украина пока находится на периферии этих возможностей, считает эксперт.

Хотя "это прямая роль экономического блока правительства. Государство должно было бы заниматься серьезными вопросами координации между бизнесом, внешними и внутренними рынками и так далее".

Напомним, в мае 2021 года Министерство торговли Соединенных Штатов Америки утвердило размер антидемпинговой пошлины в 19,3% на украинскую арматурную проволоку и канаты.

Ранее сообщалось, что в августе 2020 года США и Европейский Союз подписали соглашение о снижении пошлин, которое расширит доступ к экспортным рынкам на сотни миллионов долларов.