"Фармак" одержал победу во всеукраинском рейтинге "Добросовестные налогоплательщики - 2020"

Компания "Фармак" одержала победу во Всеукраинском рейтинге "Добросовестные налогоплательщики — 2020". Торжественная церемония награждения прошла 2 декабря в Министерстве финансов Украины, сообщает пресс-служба компании.

Рейтинг был основан в 2011 году Ассоциацией налогоплательщиков Украины. Главная цель ассоциации — усиление авторитета налогоплательщиков и максимальное вовлечение украинских предпринимателей в прозрачное ведение бизнеса.

Жюри тщательно изучало налоговую документацию и, в частности, обращалось в Государственную службу Украины по вопросам труда относительно наличия задолженности по заработной плате работников компаний — участниц рейтинга.

Организаторы отметили, что победители рейтинга по итогам 2020 года уплатили в бюджет налоги и сборы на сумму свыше 48 млрд грн, в частности, налог на прибыль — 5,3 млрд грн, направили на благотворительность 4,5 млрд грн, а количество созданных рабочих мест составляет более 64 тысяч.

В награждении победителей приняли участие министр финансов Украины Сергей Марченко; секретарь Высшей рейтинговой комиссии, Генеральный директор Ассоциации налогоплательщиков Украины Людмила Герасименко; президент Ассоциации налогоплательщиков Украины Григол Катамадзе и другие уважаемые гости.

Исполнительный директор компании "Фармак" Владимир Костюк получил от министра финансов Сергея Марченко диплом и специальный нагрудный знак.

"Для нас прозрачность ведения бизнеса является частью бизнес-этики, и эта награда подтверждает, что мы все делаем правильно. Приятно наблюдать, как ежегодно рейтинг пополняется новыми номинантами. Большой, средний и малый украинский бизнес выбирает платить налоги в полном объеме, что является оптимистической тенденцией для нашего государства. Честный бизнес развивает экономику страны, помогает ей расти. И компания "Фармак" всегда рада вносить свой вклад в этот процесс", — отметил Владимир Костюк.

По итогам 11 месяцев работы в 2021 году, компания "Фармак" уже уплатила 878 млн грн налогов в бюджеты разных уровней. В целом за последние 5 лет сумма уплаченных компанией налогов достигла 3,5 млрд гривен.

Напомним, что ранее компания "Фармак" одержала победу в региональном туре Всеукраинского рейтинга "Добросовестные налогоплательщики – 2020" города Киева. По результатам 2020 года, компания перечислила в бюджеты разных уровней 712,1 млн грн налогов и сборов, из них 120 млн грн — в бюджет г. Киева.

СПРАВКА

"Фармак" — лидер фармацевтического рынка Украины (по данным Proxima Research по состоянию на октябрь 2021 года). В продуктовом портфеле компании более 400 сложнокомпонентных современных лекарственных средств. Среди основных направлений эндокринологические, гастроэнтерологические, кардиологические, неврологические, противопростудные и другие препараты.

Компания ежегодно реинвестирует в развитие до 90% прибыли. Всего с 1995 года было инвестировано в модернизацию производства более 310 млн долларов США. Ежегодные инвестиции в научные исследования и разработки составляют примерно 15 млн долларов США. Производственные мощности, лабораторно-технический комплекс предприятия имеют международную сертификацию и соответствуют высоким требованиям европейских стандартов GMP.

"Фармак" входит в топ-25 инновационных компаний, он признан крупнейшим налогоплательщиком среди фармпроизводителей Украины и лучшим работодателем по данным рейтингов издания "Власть денег" (2020 г.), "РЕЙТИНГ. Бизнес в официальных цифрах" (2021 г.), "ТОП-100. Рейтинги крупнейших" (2020 г.).