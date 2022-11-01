Гірничорудна компанія Ferrexpo частково відновлює виробництво на підприємствах у центральній Україні після призупинення діяльності 11 жовтня.

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Про це йдеться в повідомленні компанії.

"Ремонтні роботи зараз достатньо просунулися, щоб дозволити часткове відновлення виробничої діяльності на її підприємствах у центральній Україні", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що постачання електроенергії для підприємств Групи залишається змінним та обмеженим, що впливає на економічну ефективність виробництва. Тому компанія зараз зосереджена на скороченні своїх запасів готової залізорудної продукції, щоб підтримувати постачання своїм клієнтам.

У компанії наголосили, що вона має достатні запаси для задоволення попиту клієнтів.

Нагадаємо, Ferrexpo 11 жовтня тимчасово призупинила виробництво на підприємствах у Полтавській області через пошкодження електроенергетичної інфраструктури в результаті ракетних ударів 10 жовтня.

Ferrexpo – це швейцарська залізорудна компанія, що володіє в Україні Полтавським, Єристівським та Біланіським гірничо-збагачувальними комбінатами. Виробляє та експортує високоякісні залізорудні окатиші для виробництва сталі. Ключовим акціонером компанії є український бізнесмен Костянтин Жеваго.