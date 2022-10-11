Ferrexpo зупинила виробництво через обмеження електропостачання після ракетних ударів

Гірничорудна компанія Ferrexpo з активами в Україні тимчасово призупинила виробництво на підприємствах у Полтавській області через пошкодження електроенергетичної інфраструктури в результаті ракетних ударів в понеділок. Про це йдеться в повідомленні компанії.

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"Інженери зараз оцінюють збитки, заподіяні електроінфраструктурі, та оцінюють період простою виробництва в зв’язку проведенням ремонтних робіт", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що співробітники компанії в результаті ракетних ударів не постраждали.

Ferrexpo заявила, що зараз має достатній обсяг продукції для задоволення своїх очікуваних обсягів продажів. Крім того, обмежене електропостачання доступне на підприємствах, яким надається пріоритет для критично важливого обладнання.

"Ми працюємо над тим, щоб забезпечити подачу електроенергії в критичні зони, як на наші підприємства, так і в місцеві громади, щоб забезпечити безпеку наших співробітників та членів громади", - цитує компанія головного виконавчого директора Ferrexpo Джима Норта.

Зранку 10 жовтня Росія вдарила ракетами по різним регіонам України, є загиблі та постраждалі. Через численні удари була пошкоджена енергетична інфраструктура. "Укренерго" ввело в дію графік віялових відключень споживачів, мати змогу провести необхідні ремонти об'єктів критичної інфраструктури.

Ferrexpo – це швейцарська залізорудна компанія, що володіє в Україні Полтавським, Єристівським та Біланіським гірничо-збагачувальними комбінатами. Виробляє та експортує високоякісні залізорудні окатиші для виробництва сталі. Ключовим акціонером компанії є український бізнесмен Костянтин Жеваго.

