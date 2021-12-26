Китай запустил в космос новый спутник (ВИДЕО)

Китай 26 декабря запустил новый спутник с камерой, которая может делать снимки земли с разрешением пять метров

Об сообщает Национальное космическое управление Китая (CNSA).

Спутник, получивший название "Ziyuan-1 02E" был запущен в 11:11 утра по пекинскому времени ракетой Long March-4C с космодрома Тайюань в провинции Шаньси на севере Китая.

Ziyuan-1 02E весит около 2,5 кг и оснащен инфракрасными, ближними инфракрасными и гиперспектральными камерами. Камеры могут делать полноцветные панхроматические изображения Земли.

Спутник будет работать с пятиметровым оптическим спутником 01 и сократит время посещения китайской территории с трех до двух дней.

Снимки, сделанные спутниками, помогут инженерам исследовать геологическую среду Китая и искать полезные ископаемые. Также его будут использоваться в транспортной, сельскохозяйственной отраслях и для отслеживания последствий стихийных бедствий.

Вместе с Ziyuan-1 02E был запущен небольшой спутник, который использовался для обучения в средней школе Beijing 101. Спутник также является частью китайско-африканского проекта сотрудничества под названием «Xiwang» («Надежда») по популяризации науки среди подростков.

Это 39-й запуск ракеты Long March-4C и 403-й запуск всей серии Long March.

Напомним, 25 декабря в 13:20 по парижскому времени (15:20 по Киеву) со стартового комплекса на космодроме Куру во Французской Гвиане ракета-носитель Ariane V вывела на орбиту крупнейший и самый мощный в мире космический телескоп James Webb Space Telescope (JWTS) для изучения процессов эволюции Вселенной.