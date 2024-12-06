Львівську фабрику Nestlé відвідали представники аграрного комітету ВР

Комітет Верховної Ради України з питань аграрної політики і земельних відносин обрав Львівську кондитерську фабрику Nestlé для ознайомчого візиту в межах євроінтеграції агропродовольчої галузі України. Фабрика експортує до країн ЄС 40% продукції, яку виробляє, та є прикладом європейських стандартів виробництва. Nestlé інвестувала у інновації на своїй Львівській фабриці понад 150 млн грн у 2023 році, та планує інвестувати ще 100 млн до кінця 2024 року, в тому числі з метою подальшого розвитку експортного потенціалу.

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Під час візиту народні депутати України, члени Комітету Верховної Ради України з питань аграрної політики і земельних відносин, а також представники Міністерства аграрної політики України, Держпродспоживслужби та Львівської ОДА відвідали виробничі лінії Львівської кондитерської фабрики Nestlé, яка виготовляє продукцію під відомими українськими і міжнародними брендами компанії. Зокрема, на фабриці виготовляють шоколад "Світоч", цукерки "Зоряне сяйво", "Стожари", вафлі "Артек", шоколадні батончики та цукерки Nesquik, Aero, Lion та інші. Всього фабрика виробляє понад 200 найменувань продукції, майже 100 з яких виготовляють на експорт в країни ЄС.

"Ми постійно інвестуємо в розвиток фабрики та інновації. Це дозволило нам бути не лише одним з найбільших гравців ринку шоколаду в Україні, а й збільшувати свій експортний потенціал. Частка експорту на сьогодні становить 40% від об’ємів виробництва фабрики, ми виготовляємо продукцію для понад 15 країн, більшість з яких – члени ЄС. Вже після початку повномасштабного вторгнення компанія розмістила виробництво батончика LION з білого шоколаду з однієї з країн ЄС на нашій Львівській фабриці, що є підтвердженням подальших намірів компанії розвивати свій виробничий потенціал саме в Україні", - говорить Роман Янович, директор категорії кондитерських виробів Nestlé в Україні та Південно-Східній Європі.

Компанія Nestlé в Україні у 2023 році інвестувала у інновації на своїй Львівській фабриці понад 150 млн грн, та планує інвестувати ще 100 млн до кінця 2024 року. Інвестиції спрямовані на автоматизацію процесів та виробничих ліній, а також на рішення для безпеки співробітників та підтримку безперебійного процесу виробництва в умовах війни. Пріоритетами фабрики залишаються безпека працівників та дотримання найвищих стандартів якості процесів та продуктів.

"Ми, в аграрному комітеті, багато працюємо над імплементацією європейського законодавства в українське. Впровадження багатьох норм потребує додаткових видатків та змін у виробництві. Перебуваючи на львівській фабриці "Світоч", разом з членами комітету переконались як виробництво на одній з найстаріших фабрик України може відповідати усім новітнім європейським стандартам та виробляти товари на європейський ринок. Тому маємо гарний приклад для інших виробників, які на шляху приведення своїх потужностей до вимог ЄС", - зазначив Олександр Гайду, голова комітету Верховної Ради України з питань аграрної політики і земельних відносин.

Львівська кондитерська фабрика Nestlé ("Світоч") - одне з найстаріших харчових підприємств України, провідний виробник у кондитерській галузі, котрий має понад сторічні традиції виробництва шоколаду. У 1998 році фабрика "Світоч" увійшла до складу компанії Nestlé S.A.

Інформаційна довідка

Nestlé

Одна з найбільших компаній світу у сфері виробництва продуктів харчування та напоїв, яка представлена у 186 країнах. 270 тисяч співробітників працюють для досягнення спільної мети Nestlé – покращувати якість життя й сприяти здоровому майбутньому. Nestlé пропонує широкий асортимент продуктів і послуг для родин та домашніх тварин. Науково-дослідна мережа Nestlé є найбільшою у харчовій промисловості з 23 науково-дослідними центрами та 3900 вченими, що працюють у всьому світі.

Nestlé розпочала свою діяльність в Україні у 1994 році з відкриття представництва. Відтоді компанія просуває такі міжнародні бренди, як NESCAFÉ, Nesquik, Nuts, Friskies, KitKat та ін. У 1998 році Nestlé S.A. придбала контрольний пакет акцій ЗАТ "Львівська кондитерська фабрика "Світоч", а з 2018 року володіє 100% акцій підприємства. У травні 2003 року в Києві засновано ТОВ "Нестле Україна". Наприкінці 2003 року Nestlé S.A. придбала 100% акцій підприємства "Волиньхолдінг" (ТМ "Торчин"). В 2010 році Nestlé S.A. придбала ТОВ "Техноком", виробника продуктів швидкого приготування під ТМ "Мівіна". У 2012 році у Львові було створено Nestlé Business Service (NBS Europe), що є одним із п’яти сервісних центрів Nestlé у світі та надає послуги з підтримки підрозділів компанії Nestlé у більш ніж 40 країнах світу.

Бізнес Nestlé в Україні представлено такими напрямами: кава та напої, кондитерські вироби, кулінарія (холодні соуси, приправи, супи, продукти швидкого приготування), дитяче та спеціальне харчування, готові сніданки, корми для домашніх тварин. А також Nestlé Professional є підрозділом, який пропонує зручні та сучасні комплексні рішення для індустрії харчування поза межами дому.