Министерство обороны хочет подписать мировую с фирмами Микитася и простить им 1 млрд гривен долга, – эксперт

Министерство обороны Украины собирается пойти на мировое соглашение с фирмами скандального застройщика Максима Микитася, несмотря на то, что они не могут достроить аварийные склады боеприпасов и отчитаться за выделенный миллиард гривен. По словам политического эксперта Алексея Курпаса, такой вариант развития событий сейчас рассматривается в министерстве.

Об этом пишут "Українські новини".

"Чиновники хотят использовать уже обкатанную схему. Ее недавно раскрыли журналисты: оказалось, что похожая проблема есть с хранилищем отработанного ядерного топлива, которое все никак не могут достроить. Тоже контракт на миллиарды. И тоже фигурирует "Укрбудмонтаж", которую связывают с Микитасем. Кто-то в Минобороны решил перенять опыт коллег", – пишет эксперт.

Он отмечает, что ранее новый министр обороны пообещал, что склады обязательно будут достроены. Но, вероятно, этим вопросом в Минобороны занимаются те же люди, что и ранее.

"Несмотря на громкие заявления, в министерстве могут пойти на мировую с фирмами Микитася – теми самыми, которые уже потратили миллиард неизвестно куда, так и не построив склады. Правда, непонятно, как это можно сделать юридически. Ведь контракты "Північно-українського будівельного альянсу" и "СК "Укрбудмонтаж" закончились 31 декабря 2021 года", – добавляет Курпас.

Своих денег на достройку аварийных складов у этих компаний просто нет. А если государство снова перечислит им авансы, то по назначению деньги не попадут – хотя бы потому, что сразу набегут кредиторы Микитася, чтобы вернуть свои долги.

"В связи с тем, что на днях Высший хозяйственный суд отказал "Північно-українському будівельному альянсу" в проведении санации предприятия (чем спутал карты всем), теперь его надо банкротить и ликвидировать. После чего на совещаниях в Минобороны даже рассматривают вариант создания подставной фирмы, которая официально возьмет на себя обязательство достроить склады. Но как она выиграет честный (если он будет таким) тендер? И как сможет работать, не имея даже допуска к секретным объектам?" – задается вопросом автор статьи.

Кроме того, по полученной информации, деньги этой подставной фирме на достройку первой очереди арсеналов собираются выделить, перекинув их с других объектов, либо заставив сегодняшних застройщиков взять подставную фирму на субподряд. То есть, ни другие подрядчики не смогут выполнить контракты, ни фирмы Микитася.

"Перед реальной угрозой войны страна снова остается с аварийными складами боеприпасов, которые могут взлететь на воздух в любой момент. Чудесная перспектива. Возникает только один вопрос – чья это инициатива и как эти люди смогли обойти руководство министерства?" – добавляет эксперт.

Напомним, что в конце 2021 года были опубликованы журналистские расследования о коррупции при строительстве военных складов. По сообщениям СМИ, фирмы из орбиты скандального застройщика Микитася (ООО "Північно-український будівельний альянс" и ООО "СК "Укрбудмонтаж", связанные с братьями Якусевичами) еще в 2018 году выиграли тендеры на строительство арсеналов в Хмельницкой, Винницкой и Кировоградской областях.

Они получили почти 1 млрд гривен предоплаты и должны были сдать объекты до конца 2019 года. Но арсеналы готовы всего лишь на 10%, а работ уже давно никто не ведет. При этом сами фирмы всячески блокируют контракты с новыми подрядчиками и подают в суды, шантажируя таким образом всю страну.

Об этом, в частности, рассказали журналисты проекта "Bihus. Info". А общественный совет при НАБУ прямо заявил, что аварийное состояние складов угрожает национальной безопасности.