Міноборони уклало контракти з українськими виробниками на майже 5 млрд грн

Міністерство оборони України уклало два значні оборонні контракти з вітчизняними виробниками на загальну суму майже 5 мільярдів гривень.

Про це повідомила пресслужба міністерства.

Контракти було підписано між "Агенцією оборонних закупівель" Міноборони та підприємствами оборонно-промислового комплексу України під час робочої поїздки президента Володимира Зеленського та міністра оборони Рустема Умєрова по регіонах країни.

"Підтримуємо українського виробника — під час поїздки було підписано дві критично важливі угоди для Збройних сил України з підприємствами вітчизняного оборонно-промислового комплексу на майже 5 млрд грн.", - сказав Умеров.

Частка українських виробників у закупівлях Міноборони досягла 80%

За перше півріччя 2024 року українські виробники зайняли провідне місце у контрактах закупівельних агенцій Міністерства оборони України. Згідно з офіційними даними, частка вітчизняних підприємств у загальному обсязі контрактування "Державного оператора тилу" сягнула 80%.

"Співпраця з вітчизняними підприємствами дозволяє забезпечити стабільне постачання якісної продукції, швидко реагувати на зміни у потребі оборонного сектору та сприяти розвитку економіки України", - сказав заступник міністра оборони України Дмитро Кліменков.

Нагадаємо, в березні у Міністерстві оборони створили новий структурний підрозділ – Департамент планування тилового забезпечення. Він формуватиме обсяги необхідних для закупівлі товарів та послуг: продовольство, речове майно, пально-мастильні матеріали, а також технічні засоби тилу.

З 24 лютого 2022 року український ВПК створив декілька передових видів озброєнь. Деякі з них геть нові, деякі є удосконаленням попередніх зразків, проте всі вони надзвичайно ефективно нищать окупантів. Можна впевнено стверджувати, що ці розробки заслуговують на значну частку світового ринку військової продукції. Детальніше про українські розробки читайте в матеріалі Delo.ua.