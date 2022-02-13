Мировые цены на алюминий взлетели до 14-летнего максимума

Цены на алюминий в мире на этой неделе подскочили до $3 236 за тонну. Как сообщает Reuters, стоимость этого цветметалла достигла самых высоких показателей с 2008 года.

По информации агентства, рост был спровоцирован обеспокоенностью инвесторов из-за дефицита предложения и сокращения запасов.

Так, цена алюминия в 2022 году увеличилась примерно на 14% после роста на 42% в 2021 году. Это произошло потому, что Китай, который производит более половины мировых поставок, ограничил производство для уменьшения загрязнения.

"Накануне Олимпиады в Пекине производство алюминия значительно сократилось, чтобы улучшить качество воздуха", – заявил аналитик WisdomTree Нитеш Шах.

Кроме этого, опасение по поводу поставок усилилось также из-за вспышки коронавирусной инфекции Covid-19 в китайском городе Байсе, в котором производят алюминий.

В свою очередь, угроза военного вторжения в Украину со стороны России, второго крупнейшего производителя алюминия в мире, и дальнейших санкций вызывает опасения относительно возможного резкого сокращения поставок.

Ситуация на рынке также осложняется забастовками на руднике Лас Бамбас в Перу, на долю которого приходится 2% мировых поставок.

В результате запасы алюминия на складах LME упали до самого низкого уровня с 2007 года и составили 767,7 тысячи тонн против почти 2 млн тонн в марте прошлого года.

Запасы на складах Шанхайской фьючерсной биржи (ShFE) упали почти на 20% до 266 906 тонн с начала года. Обычно в этот период запасы на ShFE растут.

В свою очередь, алюминиевый завод Slovalco (Словакия) сократил производство примерно до 60% от мощности из-за высокой стоимости электроэнергии и разрешений на выбросы, а также отсутствия компенсации со стороны государства.

Напомним, в 2021 году экспорт алюминия и изделий из него из Украины увеличился по сравнению с 2020 годом на 53,9% и составил $169,094 млн.

Согласно данным Государственной службы статистики, в декабре Украина экспортировала алюминия и алюминиевых изделий на $14,575 млн.