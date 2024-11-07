На підприємствах "Метінвесту" працюють близько 30% жінок, їхня кількість зростає

На підприємствах гірничо-металургійної групи компаній "Метінвест" працюють приблизно 30% жінок, і їхня кількість збільшується. Про це розповіла представниця групи Зоя Гейнце під час дискусійної платформи "Бізнес vs Держава. Очікування vs Реальність" на Українському жіночому конгресі, повідомляє пресслужба "Метінвесту".

За її словами, історично в гірничо-металургійній промисловості переважають чоловіки, оскільки галузь передбачає фізичну працю та роботу в складних чи небезпечних умовах. Однак на гендерному складі "Метінвесту" позначилася мобілізація, адже близько 10 тисяч чоловіків – майже 17% персоналу – мобілізовано до лав ЗСУ.

Гейнце розповіла, що нещодавно в "Метінвесті" з'явилася перша жіноча бригада на шахті в Покровську: жінки керують шахтним обладнанням і дуже пишаються тим, що роблять для підтримки економіки України.

Також на підприємствах групи жінки обіймають посади машиністок кранів, електромонтерок, електрослюсарок тощо. "Відсоток жінок, які працюють на підприємствах "Метінвесту", постійно зростає. Це дає підстави вважати, що вони готові до нових реалій, готові опановувати нові професії", – сказала Гейнце.

Вона також зазначила, що збільшується частка жінок, які вирішили навчатися у першому недержавному гірничо-металургійному університеті "Метінвест Політехніка": зараз їхня частка вже становить 20%.

Крім "Метінвесту", у платформі брали також участь представниці "Київстару", благодійного фонду "МХП-Громаді", ДТЕК, ПриватБанку та Gunia Project. Йшлося про те, що через війну все більше жінок опановують професії, які традиційно вважалися чоловічими. Також серед жінок зростає попит на навчання, перенавчання та розвиток власної справи, тому Україна потребує вироблення нових політик щодо зміни корпоративних культур у бізнесі.

Український жіночий конгрес – публічна національна платформа, яка формує порядок денний із гендерної політики для Верховної Ради, уряду, місцевих громад, приватного та громадського секторів і медіаспільноти.

Нагадаємо, група "Метінвест" Ріната Ахметова розробила концепцію відновлення країни "Сталева мрія". Вона передбачає готові проєкти на основі prefab-рішень – попередньо виготовлених сталевих елементів споруд. Проєкти оновлених житлових кварталів вже розробили для Маріуполя та Бахмута, перемовини та робота з адаптації ведуться ще з цілою низкою постраждалих громад. Розробляла цю концепцію та керувала етапами її впровадження саме жінка.