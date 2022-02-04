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Категория
Промышленность
Дата публикации

Налоговики подтвердили отсутствие задолженности на предприятиях "Метинвеста" (ДОКУМЕНТЫ)

Налоговики подтвердили отсутствие задолженности на предприятиях "Метинвеста"
Налоговики подтвердили отсутствие задолженности на предприятиях "Метинвеста"

Налоговые органы подтвердили отсутствие задолженности на Северном, Ингулецком и Центральном горно-обогатительных комбинатах группы компаний "Метинвест", где правоохранительные органы проводили обыски 1 февраля из-за якобы имеющих место налоговых нарушений.

Об этом сообщается в письмах Восточного межрегионального управления, Главного управления Днепропетровской и Главного управления Кировоградской областей Государственной налоговой службы Украины, сообщает УНИАН.

Фото 2 — Налоговики подтвердили отсутствие задолженности на предприятиях "Метинвеста" (ДОКУМЕНТЫ)
Фото 3 — Налоговики подтвердили отсутствие задолженности на предприятиях "Метинвеста" (ДОКУМЕНТЫ)
Фото 4 — Налоговики подтвердили отсутствие задолженности на предприятиях "Метинвеста" (ДОКУМЕНТЫ)
Фото 5 — Налоговики подтвердили отсутствие задолженности на предприятиях "Метинвеста" (ДОКУМЕНТЫ)
Фото 6 — Налоговики подтвердили отсутствие задолженности на предприятиях "Метинвеста" (ДОКУМЕНТЫ)

Отметим, группа компаний "Метинвест" с учетом ассоциированных компаний и совместных предприятий в 2021 году перечислила в бюджеты всех уровней в Украине 52,7 млрд грн налогов и сборов, что в 2,4 раза больше, чем в 2020 году. 

Прошлый год стал рекордным по сумме выплаченных налогов за всю историю существования "Метинвеста". Этому поспособствовали благоприятная рыночная ситуация и повышение операционной эффективности компании.

В то же время 1 февраля правоохранители провели обыски на горно-обогатительных предприятиях группы из-за якобы имеющих место налоговых нарушений.

Автор:
Светлана Манько