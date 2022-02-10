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Промышленность
Дата публикации

Несколько спутников компании SpaceX сгорели в небе над Пуэрто-Рико (ВИДЕО)

Несколько спутников компании SpaceX сгорели в небе над Пуэрто-Рико (ВИДЕО)
Момент падения спутников над Пуэрто-Рико. Фото: Sociedad de Astronomia del Carib

Космическая компания SpaceX, основанная миллиардером Илоном Маском, потеряла около 40 спутников Starlink из 49 запущенных аппаратов. Некоторые из них загорелись прямо в небе над Пуэрто-Рико, сообщает некоммерческая организация Sociedad de Astronomia del Caribe.

Стало известно, что во время запуска спутников геомагнитная буря привела к увеличению плотности атмосферы на малых высотах развертывания на 50 процентов.

Из-за атмосферного сопротивления спутники не смогли начать маневры по повышению орбиты и вошли в атмосферу Земли. 

Sociedad de Astronomia del Caribe зафиксировала загорание спутников в небе над Пуэрто-Рико. При этом на кадрах могут быть как две части одного и того же спутника, так и два отдельных космических аппарат, которые двигались в одной орбитальной плоскости.

Ожидается, что другие падающие спутники можно будет увидеть в ближайшие дни.

Отметим, команда Starlink перевела оставшиеся спутники в безопасный режим, в котором они будут летать ребром, чтобы свести к минимуму атмосферное сопротивление.

SpaceX нацелена создать полномасштабную сеть, которая позволит обеспечить жителей Земли широкополосным доступом к интернету в любом уголке планеты. Общая сумма инвестиций в реализацию проекта оценивается в $10 млрд.

Поэтому компания планирует развернуть орбитальную группировку из 12 тысяч космических аппаратов данного типа.

Автор:
Вита Молодан