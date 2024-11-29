Новий управитель Овруцького щебеневого заводу відновив потужності

Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) обрало на відкритому конкурсі управителя Овруцького щебеневого заводу, який відновив потужності підприємства, зберіг робочі місця та вже здійснив перші перерахування до бюджету.

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Про це повідомила голова АРМА Олена Дума.

"Це реальний приклад роботи АРМА для відновлення економіки України. Завдяки ефективному управлінню вдалося не лише зберегти унікальне підприємство з ліцензією на видобуток найкращого червоного граніту, але й відновити його роботу. Управитель погасив заборгованості, зберіг робочі місця та забезпечує надходження коштів до бюджету", - зауважила Дума.

За її словами, за короткий термін управління підприємством ТОВ "Тамерлан-1" досягнуто значних результатів: управитель сплатив борги перед працівниками та за комунальні послуги, зберіг трудовий колектив та розпочав відновлення основної виробничої лінії з видобутку. Важливим досягненням стало здійснення першого гарантійного платежу до державного бюджету.

Особливу цінність підприємству надає діючий до 2036 року спеціальний дозвіл на видобуток червоного граніту – одного з найміцніших будівельних матеріалів, що активно використовується у промисловому, гідротехнічному та цивільному будівництві. За оцінками на 2021 рік, запаси граніту на родовищі становлять близько 20 мільйонів кубометрів.

"Завдяки ефективному управлінню АРМА забезпечує не лише збереження економічної вартості активу, але й його розвиток та модернізацію, що сприяє зміцненню економіки України в цілому", - підсумувала Дума.

Нагадаємо, у вересні АРМА підписало угоду з ТОВ "Тамерлан-1", яке стало переможцем конкурсу на управління Овруцьким щебеневим заводом.

Що відомо про нового управителя

Згідно з даними YouControl, основний вид діяльності ТОВ "Тамерлан-1" – "08.12 Добування піску, гравію, глин і каоліну". Статутний капітал 1 300 грн незмінний з 2016 р.. Власником і керівником ТОВ "Тамерлан-1" є киянин Денис Наумець. попередньою власницею і очільницею товариства була Ірина Сухенко.

За даними УouСontrol, Овруцький щебеневий завод раніше належав білоруській міськраді міста Гомель. Підприємство було частиною Гомельського міського шляхового будівельно-ремонтного тресту.

Заявлена вартість арештованого майна станом на травень 2023 р. складала понад 30 млн грн.

Завод зіткнувся з фінансовими проблемами, включаючи значні борги перед працівниками та державою. У 2022 році працівникам не виплачували зарплати, що призвело до накопичення боргу в 4 мільйони гривень.

Овруцький щебеневий завод міг зупинитись назавжди

Нагадаємо, що у 2023 році АРМА заявило про ризик затоплення кар'єру та неможливості відновлення його роботи на арештованому Овруцькому щебеневому заводі.

Причини цієї ситуації крилися в декількох взаємопов'язаних факторах.

Завод, кінцевим бенефіціаром якого була Гомельська міська рада (Білорусь), опинився під арештом, що позбавило підприємство можливості вести господарську діяльність. Через це завод не сплачував рахунки за електроенергію, які складали близько 280 тис. грн щомісяця.

Тоді постачальник електроенергії, державне підприємство "Укрінтеренерго", повідомив про намір припинити постачання електроенергії в односторонньому порядку.

Відключення електроенергії призвело б до серйозних наслідків: кар'єр заводу затопило б, що унеможливило б відновлення його роботи. Це, в свою чергу, могло призвести до знищення цінного обладнання та зменшення інтересу бізнесу до управління даним об'єктом.

У звʼязку з цим АРМА звернулося до "Укрінтеренерго" з проханням не відключати електроенергію на період проведення конкурсного відбору управителя.

Усе це створювало додаткову соціальну напругу в селі Бондарі, де розташовані активи заводу. Важливо зазначити, що підприємство забезпечувало водопостачання для місцевої амбулаторії, що обслуговувала понад 3 000 мешканців, а також для Бондарівського ліцею, де навчалися 140 дітей.