Обігнала бездротовий зв'язок. Виробники напівпровідників вперше вважають автопромисловість головним сектором доходів, – опитування

Світові виробники напівпровідників розглядають автомобільну промисловість як головний генератор доходів у 2023 році. Про це свідчать результати опитування KPMG Global Semiconductor Outlook, йдеться в повідомленні компанії.

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Дослідження, проведене в IV кварталі 2022 року, охопило думки понад 150 керівників світових підприємств напівпровідникової галузі щодо їхніх прогнозів розвитку сфери.

За його результатами, за 18 років опитувань респонденти вперше назвали автомобільну промисловість найважливішим сектором для зростання доходів. Довгий час на першому місці був бездротовий зв'язок, але тепер він посідає другу сходинку для опитаних.

KPMG прогнозує, що до 2040 року дохід від напівпровідників для автомобільної промисловості перевищить 250 млрд доларів.

Найбільшою перешкодою для галузі напівпровідників протягом наступних трьох років називають брак кваліфікованих кадрів. А інфляція та націоналізація напівпровідникових технологій поділяють друге місце.

Крім того, четверо з десяти учасників дослідження вважають, що до зниження темпів зростання галузі може призвести й повномасштабна війна в Україні.

Серед інших головних геополітичних проблем для сфери вважаються, зокрема, важлива роль Тайваню в ланцюжку поставок, тарифи і торговельні угоди.