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Понад 40 іноземних оборонних компаній залучено до роботи в Україні – Зеленський
Україна залучила більше ніж 40 іноземних оборонних компаній до роботи. Крім того, у сфері ОПК працюють понад 600 вітчизняних компаній, які загалом забезпечують 300 тисяч робочих місць.
Про це повідомив президент України Володимир Зеленський, представляючи у Верховній Раді План внутрішньої стійкості України.
"Це все - історичне досягнення України, українського народу", - заявив він.
За словами Зеленського, саме міцний оборонно-промисловий комплекс України здатний забезпечити державі самостійність у виборі військової стратегії.Підписуйтеся на YouTube-канал delo.ua
"Наша зброя завжди буде нашим першим гарантом. Ми готуємо для цього надійну фінансову основу. Ми спрямовуємо власні інвестиції у виробництво зброї і залучаємо партнерів", - йдеться в його повідомленні.
Нагадаємо, бельгійська компанія Thales підписала меморандум про співпрацю з українським оборонним підприємством для спільного виробництва ракет, призначених для боротьби з ворожими безпілотниками.
Також повідомлялося, що німецький концерн Rheinmetall побудує в Україні загалом чотири заводи з виробництва озброєння. Відомо, що один із них вже працює, другий - на підході.