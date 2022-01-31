Промпроизводство в Украине выросло в 2021 году на 1,1%: какие отрасли и регионы оказались в плюсе

В 2021 году по сравнению с 2020 рост промышленного производства в Украине составил 1,1% против падения на 5,5% в 2020 году по сравнению с 2019. Об этом говорится в сообщении Государственной службы статистики.

В то же время в декабре по сравнению с ноябрем оно упало на 0,2%, а по сравнению с декабрем прошлого года — на 1,4%. В частности, поставки электроэнергии, газа и пара по сравнению с ноябрем сократились на 0,9%, а относительно аналогичного периода 2021 года — сразу на 7,2%.

В частности, добыча угля в 2021 году выросла на 3,3%, а в декабре к декабрю 2020 года — на 6,1%. Годовая добыча нефти и газа при этом сократилась на 2,2%, хотя декабрьская относительно прошлого года выросла на 1,6%.

Добыча же металлических руд, наоборот, упала на 4,9% относительно месячного показателя годичной давности, однако в целом за год выросла на 2,5%.

При этом в последнем месяце 2021 года заметно сократилось производство в целом ряде отраслей как в годовом выражении, так и относительно ноября. В частности, в производстве продуктов питания последний показатель — составил 7,2% сокращения.

В деревообрабатывающей промышленности производство упало относительно предыдущего месяца на 3,8%, в текстильной - 4,9%, в фармацевтической — на 8,8%, в производстве электрооборудования - на 9%, в химической — на 11,2%, а в производстве резины и пластмасс — на 11,7%.

Относительно декабря 2020 года наибольшее падение зафиксировано в химпроме (-18,8%), в производстве продуктов нефтепереработки и кокса (-11,8%) и в фармацевтике (-11,1%), а за весь год больше всего упало производство продуктов питания (на 6,5%).

Наибольший рост в 2021 году, несмотря на 10%-ное падение в декабре, показало производство электрооборудования - 18,9%. За ним идет производство компьютеров, электронной и оптической продукции, выросшее на 9,5%. В декабре эта отрасль выросла на 24% к декабрю 2020 года и сразу на 54% к ноябрю.

Среди регионов Украины наибольший рост промышленности Госстат зафиксировал в 2021 году в Волынской (на 9,4%) и Днепропетровской (на 7,3%) областях. Наихудшая же ситуация, несмотря на рост в декабре, сложилась в Кировоградской области — там годовое производство упало сразу на 19,2%.

В свою очередь, в Луганской области отмечено наибольшее падение промпроизводства в декабре относительно декабря прошлого года — на 24%. За год же оно упало на 9,5%.

Напомним, что ухудшение ситуации в ряде отраслей промышленности в последние месяцы связано во многом с беспрецедентным ростом цен на газ, ударивший, в частности, по производителям продуктов питания. Правительство же в ответ на эту ситуацию ввело госрегулирование цен на ряд продуктов, ограничило цену газа внутренней добычи для них и обязало добытчиков продавать на бирже часть газа для нужд производителей этих продуктов.