Рада має намір звільнити від ПДВ та мита імпорт обладнання для промисловості

Верховна Рада має намір звільнити на час війни від оподаткування податком на додану вартість ввезення обладнання для промисловості. За прийняття у першому читанні відповідного законопроекту №8298 проголосували 246 депутатів, причому жоден не голосував проти та не утримався.

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Так, пропонується встановити, що у період дії воєнного стану звільняються від ПДВ операції з ввезення в Україну обладнання для власного виробництва (без права відчуження, передання в оренду, лізинг чи інше право користування третім особам на будьяких умовах раніше 5 років з дати їх ввезення).

Також передбачається звільнення від ПДВ ввезення приладів, обладнання, механізмів, запасних частин, витратних матеріалів, реактивів, зразків, навчальної літератури для закладів професійної (професійно-технічної) та фахової передвищої освіти.

Передбачається і звільнення від ПДВ імпорту послуг з демонстрування, розповсюдження, показу та/або публічного сповіщення національних фільмів та іноземних фільмів, дубльованих, озвучених державною мовою на території України, демонстраторами, розповсюджувачами та/або організаціями мовлення (публічними сповіщувачами).

Крім того, законопроект передбачає пільгу на ренту для залізної руди за умови її використання в Україні. Також він відносить до об’єктів, які не підлягають оподаткуванню, електронну марку та цифрову поштову марку.

Передбачено й звільнення від оподаткування з 1 березня 2022 року по 31 грудня року, наступного за роком, у якому буде скасовано воєнний стан, платників єдиного податку четвертої групи за земельні ділянки, що розташовані на територіях бойових дій, територіях російської окупації, засмічених вибухонебезпечними предметами територіях та/або на яких наявні фортифікаційні споруди.

З 1 липня 2022 року до кінця року, у якому припинено воєнний стан, скасовується рентна плата за забір води первинними водокористувачами з водних об’єктів на територіях, де велися бойові дії, чи окупованих територіях для виробництва електричної енергії (в тому числі для теплообмінних процесів); а також за пропущення води гідроелектростанціями на зазначених територіях.

Документ передбачає і продовження строків служби зареєстрованих реєстраторів розрахункових операцій, у яких такий строк закінчився в період воєнного стану, до припинення такого стану.

Законопроект встановлює й норму, яка звільняє від оподаткування податком на доходи фізичних осіб виплати донорам незалежно від статусу закладу, в якому здійснюється донація.

Окрім цього, Рада 243 голосами прийняла в першому читанні законопроект №8299, яким передбачено звільнення від ввізного мита обладнання та комплектуючих, що ввозяться підприємствами виключно для власного виробництва на території України на тих же умовах, що й звільнення від ПДВ, тобто без права відчуження, передання в оренду, лізинг чи інше право користування третім особам раніше п’яти років з дати ввезення. Такі товари не мають бути походженням з Росії, ввозитися з РФ чи окупованої нею території.

Також парламент має намір звільнити від ввізного мита обладнання, механізмів, приладів, запасних частин, витратних матеріалів, реактивів, зразків, навчальної літератури, що ввозяться державними та комунальними закладами професійної та фахової передвищої освіти для забезпечення власної освітньої діяльності.

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