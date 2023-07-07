СБУ викрила фармкомпанію з Житомирщини на продажу медикаментів для армії РФ

Служба безпеки України повідомляє про викриття у Житомирській області фармацевтичного підприємства, яке після повномасштабного вторгнення Росії налагодило приховану схему постачання українських лікарських засобів до військових шпиталів РФ.

За даними СБУ, серед основних товарів нелегального експорту були знеболювальні засоби, які ворог використовував на тимчасово окупованій території України для лікування поранених загарбників.

Зазначається, що до лютого 2022 року компанія експортувала свою продукцію до РФ, а бізнес-партнером української фірми була установа, яка виконує державні замовлення російського Міністерства оборони.

Натомість після початку повномасштабного вторгнення і запровадження відповідних санкцій менеджмент українського підприємства розробив механізм обходу введених обмежень. Для цього організатор оборудки разом з російськими спільниками задіяв низку підконтрольних комерційних структур на Близькому Сході та в ЄС.

Спочатку ділки направляли українські медикаменти на адреси цих іноземних фірм, а потім змінювали товарно-транспортні накладні і переправляли продукцію фактичним замовникам з РФ. Співробітники СБУ задокументували спробу незаконного переправлення до Росії майже 300 кг медзасобів.

Під час обшуків в офісах та виробничих приміщеннях української фармкомпанії було виявлено комп’ютери із доказами незаконної діяльності; контракт з фактичним російським покупцем медпрепаратів; а також російські сертифікати відповідності на медикаменти.

Наразі директору підприємства повідомлено про підозру за частиною 1 статті 111-2 Кримінального кодексу (пособництво державі-агресору). Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Фото: СБУ Фото: СБУ Фото: СБУ Фото: СБУ Фото: СБУ Фото: СБУ

Триває слідство для встановлення всіх обставин злочину. Зловмиснику загрожує до 12 років позбавлення волі. Процесуальне керівництво у справі здійснює Офіс генерального прокурора. Подробиці щодо самої компанії наразі не наводяться.