Секретарь СНБО Данилов об иске китайцев к ПАО "Мотор-Сич" на $4,5 млрд: "Особо не беспокоимся по этому поводу"

У Украины надежные позиции в инициированном китайской компанией международном арбитраже на $4,5 млрд по поводу предприятия "Мотор Сич". Об этом 30 декабря заявил секретарь СНБО Алексей Данилов во время брифинга.

"Еще раз подчеркиваю, что мы тут особо не беспокоимся по этому поводу", – сказал Данилов.

"Что это за люди, которые покупали акции? Мы именно с этого момента будем начинать. Как это происходило, где они брали деньги, когда они платили на офшоры на покупку этих акций?" – подчеркнул секретарь СНБО.

Данилов утверждает, что в числе целей покупки акций "Мотор-Сичи" было получение украинских военных технологий.

"Там есть след определенных наших соседей, которые имели большое желание забрать те технологии, которые есть у нашего государства по производству непосредственно двигателей, которые производятся на нашей "Мотор-Сичи", – заявил секретарь СНБО.

Речь идет о том, что китайская инвестиционная компания Skyrizon подала заявление в Постоянный арбитражный суд в Гааге — она требует от Украины компенсации в размере 4,5 млрд долларов. Китайские инвесторы отмечают, что понесли значительные убытки как в Украине, так и в КНР. Компания заявила, что будет использовать все возможные легальные методы для защиты своих прав.

Скандал вокруг предприятия "Мотор Сич" продолжается уже несколько лет. История с китайскими инвесторами началась в 2014 году, когда фактический владелец предприятия Вячеслав Богуслаев решил переориентировать сбыт на китайский рынок. Причем китайцы в довесок к украинским двигателям хотели получить военные технологии.

В 2016 году ряд компаний, связанных с китайской Beijing Skyrizon Aviation Industry Investmen, фактически выкупили контрольный пакет предприятия. Но сделку не одобрил Антимонопольный комитет, а в 2017 году СБУ начала расследовать это дело. В марте 2021 года суд уже в который раз арестовал имущество "Мотор Сичи", а затем решением СНБО завод был возвращен в государственную собственность.

В результате китайская компания Skyrizon обратилась в суд.

"Мотор Сич" — крупная корпорация, занимающаяся разработкой, производством, ремонтом и сервисным обслуживанием авиационных газотурбинных двигателей, а также промышленных газотурбинных установок.