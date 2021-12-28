Украина должна защитить свой рынок теплоизоляционных материалов – Геец

Директор Института экономики и прогнозирования Валерий Геец считает, что Украина обязательно должна ввести защитные антидемпинговые пошлины против белорусских и российских импортеров, поставляющих продукцию на украинский рынок.

«В следующем году в Украине начинается большая программа модернизации и теплоизоляции домов. Ее первая цель – снизить потребление от российского газа и энергоресурсов из этой страны. И уж точно, не безопасно в канун запуска этой программы отдать рынок в зависимость от российских и белорусских поставщиков», – говорит Геец.

По его словам, все органы государственной власти должны это понимать и максимально способствовать защите украинских производителей. «Это, в первую очередь, касается СБУ, которая зачем-то наоборот пытается подыгрывать российским и белорусским производителям», – отмечает эксперт.

Напомним, что Минэкономики проводит антидемпинговое расследование импорта в Украину теплоизоляционных материалов по требованию украинского производителя «ОБИО» (завод Izovat, Житомирская область).

Замглавы Службы безопасности Украины Владимир Горбенко в своем письме в адрес Минэкономики потребовал срочно объяснить ему, на каком основании украинский завод в расследовании назван украинским, российский завод «Техно» назван российским, а «Гомельстройматериалы» назван белорусским производителем и почему против него введены пошлины.

В ответ требование СБУ объяснить, почему Минэкономики признало российским ООО «Завод теплоизоляционных материалов “ТЕХНО”», там сообщили, что эта компания связана с корпорацией «Технониколь», Россия, и не может считаться национальным производителем.

При этом СБУ требовало пояснить, почему ТОВ «ОБИО» (Izovat) считается украинским. Минэкономики уточнило, что это предприятие производило 50% теплоизоляционных материалов в стране и является национальным товаропроизводителем, согласно статьи 11 Закона Украины «О защите национального производителя от демпингового импорта».

Что касается размера установленных пошлин, они, по мнению Минэкономки, устанавливались на базе сравнения между нормальной стоимостью и экспортной ценой.

Как сообщалось, во время пресс-марафона 26 ноября президент Украины Владимир Зеленский анонсировал программу масштабной термомодернизации, предусматривающую привлечение 300 миллиардов гривен для повышения энергоэффективности жилого фонда и общественных зданий, которая будет готовиться специалистами Офиса президента и Минэкономики.