Украина за 2021 год нарастила экспорт алюминия почти на 54%

В 2021 году экспорт алюминия и изделий из него из Украины увеличился по сравнению с 2020 годом на 53,9% и составил $169,094 млн.

Согласно данным Государственной службы статистики, в декабре Украина экспортировала алюминия и алюминиевых изделий на $14,575 млн.

В 2020 году экспорт этого металла из Украины возрос на 9,3% по сравнению с 2019 годом и составил $109,879 млн.

Напомним, в октябре прошлого года стоимость тонны алюминия с поставкой через три месяца на Лондонской бирже металлов (LME) превысила $3 тысяч впервые с 22 июля 2008 года.

Ранее сообщалось, что цены на алюминий рекордно выросли на мировых биржах из-за событий в Гвинее, где произошел переворот.

Политические беспорядки вызвали опасения по поставкам сырья, поскольку страна является одним из крупнейших мировых поставщиков бокситов — сырья для производства алюминия.