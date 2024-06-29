Україна та UNIDO підписали програму зеленого відновлення промисловості на 2024-2028 роки

28 червня у Відні відбулася урочиста церемонія підписання програми зеленого відновлення промисловості України на 2024-2028 роки. Програму підписали заступник Міністра економіки України Надія Бігун та заступник генерального директора і керуючий директор Директорату корпоративних послуг та операцій UNIDO Юко Ясунага.

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Про це повідомляє пресслужба Мінекономіки.

Програма спрямована на стратегічне та стійке відновлення промисловості України. Вона узгоджена з пріоритетами уряду щодо раннього відновлення та національними галузевими стратегіями.

"Україна має великий потенціал промислового розвитку. І ми вдячні UNIDO за можливість реалізувати цей потенціал та розвивати більш екологічну та сталу індустріалізацію. Ми високо цінуємо постійну підтримку UNIDO та вітаємо подальше посилення нашої співпраці в рамках нової програми і започаткування нових спільних заходів для підтримки України в ці складні часи", - зазначила Бігун.

Програма охоплює три ключові сфери діяльності:

Створення можливостей для людей

Підтримка бізнесу та залучення інвестицій

Сприяння зеленій економіці

"Ми впевнені, що ця співпраця забезпечить справді трансформаційні зміни в промисловості країни, сприяючи зростанню та процвітанню під час відновлення від руйнівних наслідків війни", - зазначив Юко Ясунага.

Згідно х повідомленням, UNIDO активізувала свої зусилля в Україні та досягла важливих результатів, що дозволило швидко розширити спільну діяльність. Зокрема, було виконано комплексне діагностичне дослідження промисловості України, яке надає важливі вихідні дані та аналіз. За підтримки партнерів UNIDO розпочала нову діяльність у таких напрямках як:

виробництво протезів за допомогою 3D друку;

розширення економічних можливостей жінок та молоді;

розбудова інституційної спроможності;

інфраструктура якості;

енергозабезпечення;

циркулярна економіка;

харчова промисловість;

роботизація та штучний інтелект.

Також додамо, що Міністерство економіки України разом з UNIDO оголосили про старт проєкту з трансферу японських технологій в Україну, який фінансується Японією.