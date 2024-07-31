Укргазбанк долучився до програми стимулювання будівництва індустріальних парків

Міністерство економіки України уклало договір з державним Укргазбанком про співпрацю в рамках державної програми "Державне стимулювання створення індустріальних парків".

Про це повідомляє пресслужба відомства.

За словами очільниці Мінекономіки Юлії Свириденко, підписання договору з Укргазбанком є важливим кроком у розвитку індустріальних парків, адже кожен вкладений в них долар приносить значні приватні інвестиції та створює нові робочі місця, що критично важливо для відновлення економіки. Крім того, індустріальні парки забезпечують розвиток інфраструктури, залучають інвестиції у виробничі потужності, обладнання та технології, зміцнюють економіку та підвищують її конкурентоспроможність на міжнародному рівні.

Яка надаватиметься допомога

Програма підтримки розвитку індустріальних парків є частиною державної політики "Зроблено в Україні", яка має на меті підтримку розвитку вітчизняних індустріальних парків.

У держбюджеті на 2024 рік для цього закладено 1 млрд грн.

В Мінекономіки зазначили, що ініціатор створення чи керуюча компанія індустріальних парків можуть подавати заявки на отримання державного стимулювання за двома ключовими напрямами:

1. Перший напрям передбачає безповоротне фінансування для облаштування індустріальних парків та будівництва необхідної інженерно-транспортної інфраструктури. До цього входять дороги, лінії зв’язку, газо-, водо- та електропостачання. Це значно полегшить розвиток індустріальних парків та сприятиме створенню привабливих умов для інвесторів.

2. Другий напрям надає можливість отримати компенсацію витрат на підключення та приєднання до інженерно-транспортних мереж. Ця компенсація зменшить фінансовий тягар для ініціаторів проєктів та сприятиме швидшому введенню індустріальних парків в експлуатацію. Нагадаємо, що на час дії воєнного стану компенсація здійснюється виключно за приєднання до електромереж.

Фінансування надаватиметься на умовах спільного фінансування з заявником у рівних частках (для деокупованих територій – 80/20). Участь у програмі передбачає чіткі зобов’язання заявника перед державою: введення в експлуатацію 5 тис. кв. м промислової нерухомості протягом двох років та залучення не менш ніж двох учасників протягом трьох років.

Подати заявку можна у відділеннях банку.

Очікується, що найближчим часом Мінекономіки укладе аналогічний договір ще з одним державним банком. Це розширить можливості для залучення державного фінансування та підтримки проєктів індустріальних парків, сприятиме їх розвитку та підвищенню конкурентоспроможності української економіки на міжнародному рівні.

Нагадаємо, з 23 липня "Укрексімбанк" почав прийом заявок на участь у державній програмі "Державне стимулювання створення індустріальних парків", а з 25 липня можливість подавати заявки на підтримку індустріальних парків з'явилась і в Ощадбанку.

Додамо, що індустріальні парки отримують підтримку уряду в тому випадку, коли місцева влада і керуючі компанії активно шукають інвесторів, будують промислові будівлі та комунікації, розвивають транспортну мережу. У випадку, якщо парк не працює, він виключається з реєстру і може повернутись до нього після вирішення всіх недоліків.

На сьогоднішній день вже зареєстровано 86 індустріальних парків, що створені майже у всіх областях України. У 60 із них визначено керуючі компанії, 10 мають учасників, а у 16 є інші суб’єкти. Протягом першого та другого кварталу 2024 року до реєстру було включено 11 індустріальних парків, що перевищує показник за 2022 рік. Також цьогоріч 5 парків було виключено.

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