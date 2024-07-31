Моя безбарʼєрність Моя безбарʼєрність
Є сенс допомагати Є сенс допомагати
Рейтинг найкращі роботодавці Найкращі роботодавці
Сміливі рішення Сміливі рішення
Адаптація: шлях ветеранів Адаптація: шлях ветеранів
Бізнес працює Бізнес працює
Категорія
Промисловість
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Укргазбанк долучився до програми стимулювання будівництва індустріальних парків

Укргазбанк долучився до програми стимулювання будівництва індустріальних парків
Фото: ua.depositphotos.com

Міністерство економіки України уклало договір з державним Укргазбанком про співпрацю в рамках державної програми "Державне стимулювання створення індустріальних парків". 

Про це повідомляє пресслужба відомства.

За словами очільниці Мінекономіки Юлії Свириденко, підписання договору з Укргазбанком є важливим кроком у розвитку індустріальних парків, адже кожен вкладений в них долар приносить значні приватні інвестиції та створює нові робочі місця, що критично важливо для відновлення економіки. Крім того, індустріальні парки забезпечують розвиток інфраструктури, залучають інвестиції у виробничі потужності, обладнання та технології, зміцнюють економіку та підвищують її конкурентоспроможність на міжнародному рівні.

Яка надаватиметься допомога

Програма підтримки розвитку індустріальних парків є частиною державної політики "Зроблено в Україні", яка має на меті підтримку розвитку вітчизняних індустріальних парків.

У держбюджеті на 2024 рік для цього закладено 1 млрд грн.

В Мінекономіки зазначили, що ініціатор створення чи керуюча компанія індустріальних парків можуть подавати заявки на отримання державного стимулювання за двома ключовими напрямами:

1. Перший напрям передбачає безповоротне фінансування для облаштування індустріальних парків та будівництва необхідної інженерно-транспортної інфраструктури. До цього входять дороги, лінії зв’язку, газо-, водо- та електропостачання. Це значно полегшить розвиток індустріальних парків та сприятиме створенню привабливих умов для інвесторів.

2. Другий напрям надає можливість отримати компенсацію витрат на підключення та приєднання  до інженерно-транспортних мереж. Ця компенсація зменшить фінансовий тягар для ініціаторів проєктів та сприятиме швидшому введенню індустріальних парків в експлуатацію. Нагадаємо, що на час дії воєнного стану компенсація здійснюється виключно за приєднання до електромереж.

Фінансування надаватиметься на умовах спільного фінансування з заявником у рівних частках (для деокупованих територій – 80/20). Участь у програмі передбачає чіткі зобов’язання заявника перед державою: введення в експлуатацію 5 тис. кв. м промислової нерухомості протягом двох років та залучення не менш ніж двох учасників протягом трьох років.

Подати заявку можна у відділеннях банку.

Очікується, що найближчим часом Мінекономіки укладе аналогічний договір ще з одним державним банком. Це розширить можливості для залучення державного фінансування та підтримки проєктів індустріальних парків, сприятиме їх розвитку та підвищенню конкурентоспроможності української економіки на міжнародному рівні.

Нагадаємо, з 23 липня "Укрексімбанк" почав прийом заявок на участь у державній програмі "Державне стимулювання створення індустріальних парків", а з 25 липня можливість подавати заявки на підтримку індустріальних парків з'явилась і в Ощадбанку.

Додамо, що індустріальні парки отримують підтримку уряду в тому випадку, коли місцева влада і керуючі компанії активно шукають інвесторів, будують промислові будівлі та комунікації, розвивають транспортну мережу. У випадку, якщо парк не працює, він виключається з реєстру і може повернутись до нього після вирішення всіх недоліків.

На сьогоднішній день вже зареєстровано 86 індустріальних парків, що створені майже у всіх областях України. У 60 із них визначено керуючі компанії, 10 мають учасників, а у 16 є інші суб’єкти. Протягом першого та другого кварталу 2024 року до реєстру було включено 11 індустріальних парків, що перевищує показник за 2022 рік. Також цьогоріч 5 парків було виключено.

Фото: ua.depositphotos.com

Автор:
Ольга Колесніченко