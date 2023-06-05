"Укрнафта" потрапила в скандал із закупівлями без конкурсу за підозріло великою ціною - "Гроші"

Державна компанія "Укрнафта" потрапила в скандал із закупівлею магістральних труб у компанії "Інтерпайп". Журналісти видання "Наші гроші" виявили, що в закупівлі на суму 282 мільйони гривень ціна за тонну навіть у валюті в півтора рази вище подібних закупівель.

Як йдеться в сюжеті "Грошей", в минулому році у "Інтерпайпу" схожими трубами закуповувалася державна компанія "Укргазвидобування" – тоді газовики купували труби з муфтами тієї ж міцності групи N80 і того ж розміру 73,02х5,51 за ціною в 2598 євро за тонну. "Укрнафта" ж заплатила "Інтерпайпу" вже 3956 євро за тонну - в півтора рази більше.

Закупівлю проводила нова команда керівників "Укрнафти" на чолі з Сергієм Корецьким. Він очолив компанію в листопаді 2022 року, коли її відібрали у попередніх власників і передали Міністерству оборони. Замислювалося, що критично важлива "Укрнафта" буде працювати саме на потреби армії і зараз вона фінансується повністю з бюджету, хоча серед нових керівників немає жодного військового або хоча б фахівця з видобутку вуглеводнів, йдеться в сюжеті.

"Вони наполягають на тому, що ціна завищена завдяки двом факторам. По-перше, це австрійська компанія, яка виставила "премію" на Україну. Тобто взагалі поставки на українську територію пов'язані з певними ризиками. А, по-друге, свої, скажімо так, надбавку і премію, дуже нехилу, виставили підприємства "Інтерпайп". І саме тому така ціна", - говорить експерт у сфері публічних закупівель Дмитро Остапчук.

Цікаво, що одна з попередніх закупівель, здійснена попереднім менеджментом "Укрнафти", була набагато більш економною. Тоді компанія укладала з "Інтерпайп" угоду 31 березня 2022 року, тобто в найспекотніший період війни. Ворог вже заблокував порти і зламав логістику, економіка вже впала, ризики були ще більшими. Але тоді "Укрнафта" домоглася набагато меншої ціни, відзначають розслідувачі. За курсом на час укладення договору в середньому - трохи більше 1900 євро за тонну, навіть дешевше, ніж купувало "Укргазвидобування". Зараз же команда Корецького провела закупівлю майже по 4 тисячі за тонну. Через що держава в особі Міністерства оборони переплатила понад 145 мільйонів гривень.

"Звичайно, нині гривня ослабла, логістика ускладнилася, метал подорожчав, інфляція зросла. Але невже у березні 2022 року була легшою, ніж у травні 2023? Тим більше вартість газу (а це дуже суттєва складова собівартості виготовлення) – навпаки, сильно впала", - задаються питаннями розслідувачі.

Торгів з чесною конкуренцією по суті не було: "Укрнафта" закуповувалася без повноцінного тендеру, а ціну опублікувала в системі тільки постфактум.

"Процедура була проведена, і після цього був просто звіт. Тобто це навіть не класична переговорна процедура, коли ви оголошуєте про проведення цієї процедури, і запрошуються учасники, відібрані компанією. А тут просто є звіт про укладений договір", - зазначає Дмитро Остапчук.

У наказі про відрядження директора департаменту закупівель "Укрнафти" Олександра Білянського вказується, що відрядження в Дніпро до "Інтерпайп" буде і на переговори, і відразу на підписання контракту. На обидва пункти були виділені два дні, включаючи довгу дорогу з Києва до Дніпра на службовому автомобілі. І вже 19 травня "Укрнафта" швидко відзвітувала про закриття угоди, про яку не було нічого відомо, і тому конкурувати усі бажаючи не могли, а, значить, шансу ймовірно знизити ціну – теж не було.

"Як уряд і Офіс президента реагують на "перевитрату" бюджетних мільйонів? Куратором економічного блоку ЗМІ називають саме Ростислава Шурму, заступника голови офісу. Кілька чиновників з енергетичної галузі, керівників підприємств і нардепів підтвердили, що Ростислав Шурма частково замінив собою економічний блок уряду. Також Шурма стверджував призначення Сергія Корецького керівником "Укрнафти" і Кременчуцького НПЗ", - йдеться в сюжеті.

Контролювати поставили наглядову раду, де немає військових або нафтовиків, зате, як повідомляли ЗМІ, левова частина пов'язана саме з офісом президента, відзначають "Наші гроші".

"Виходить, "під наглядом" Шурми "Інтерпайп" на трубах для "Укрнафти" почав заробляти вдвічі більше. А держава-втрачати шалені гроші", - резюмують розслідувачі.